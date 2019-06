¡Lo mandó a dormir! Aleksandar Rakic noqueó a Jimi Manuwa con brutal patada a la mandíbula en el UFC Estocolmo [VIDEO]

Cuando estaban en los primeros momentos de estudio, Aleksandar Rakic noqueó al veterano Jimi Manuwa con un brutal 'high kick'. Esto cuando recién habían pasado 42 segundos de la coestelar del UFC Fight Night en Suecia.

Luego de presionar a Manuwa con un par de combinaciones, Rakic sacó una patada de izquierda a la mandíbula, la cual recibió de lleno su rival. De inmediato, el veterano inglés cayó a la lona sin reacción alguna en el UFC Estocolmo.

"Estas patadas las he practicado desde que era niño. Hace 14 años, que peleó así y puedo decir que el high kick de izquierda es una de mis 'armas' especiales, la uso todo el tiempo. Quiero pedir un gran aplauso para Jimi Manuwa", señaló Rakic.



"Me enfrenté a Manuwa que era el puesto 11 de la división (peso semipesado), creo que ahora merezco su posición y enfrentarme a cualquier del top, al que me pongan. Tengo 27 años y no quiero apresurarme", agregó el austríaco, tras ganar en UFC.

Aleksandar Rakic sumó su victoria número 11 como profesional. (Captura/UFC)

