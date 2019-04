Tremendo: AJ Styles le aplicó un codazo fenomenal a Seth Rollins en la firma del contrato para MITB [VIDEO]

El recién llegado AJ Styles y el actual campeón universal de la WWE , Seth Rollins , firmaron el contrato para pelear en Money in the Bank, es un combate donde el cinturón del arquitecto estará en juego.

" Seth, siempre me has caído bien, me pareces un buen tipo. Pero lamentablemente tienes algo que yo quiero: ese título universal", dijo Styles. "Todo lo que has hecho en SmackDown fue fenomenal, pero vas a necesitar hacer más si quieres quitarme este cinturón", le replicó el arquitecto.

Luego, ambos firmaron el documento y se pararon. A los segundos, Rollins levantó su título en la cara de Styles, lo que no le gustó al 'Fenomenal', pues empezó a darle golpes. El arquitecto le respondió y lo sacó fuera del ring.



El campeón universal trató de impedir que Styles subiera al cuadrilátero, pero este le dio un golpe y después le aplicó su 'codazo fenomenal'. Al recibir este ataque, Rollins rompió con su espalda la mesa que estaba en medio del ring. Finalmente, el 'Fenomenal' se paró y así terminó el Raw de Lexington.

► ¡Alexa Bliss los anunció! Los luchadores y luchadoras de Raw que buscarán el maletín en Money in the Bank



► ¡No se soportan! Becky Lynch y Lacey Evans se agarraron a golpes en el Raw de Lexington [VIDEO]



► ¡De temer! 'Hulk' iraní anunció que hará su debut en las MMA frente a luchador brasileño



► ¡A prender los motores! El Premio Presidente de la República se realizará a inicios de mayo en Chilca y Asia