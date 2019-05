¡Sacada de película de terror! La espeluznante máscara que usará Bray Wyatt en WWE [VIDEO]

Con un nuevo segmento, Bray Wyatt reapareció en WWE hace un par de semanas atrás. Eso sí, su atuendo cambió y se volvió más colorido; sin embargo, mantuvo un misterioso comportamiento que liberó en el último RAW en Londres.

Luego de presentar su 'Firefly Fun House', Bray Wyatt le dijo a la audiencia que tenía un secreto. "Ya casi es tiempo de mostrarle al mundo lo que he estado trabajando, pero necesitaré la ayuda de todos", comentó. "Eso me hace muy feliz, pero descuiden aún me queda mucha oscuridad, pero ya sé cómo controlarla", agregó.

"¿Qué dicen amigos, quieren saber cuál es mi secreto?", añadió Bray Wyatt. Tras ello, se volteó y luego de unos cortes de edición se le vio portando una terrorífica máscara, la cual usaría en su vuelta al ring en WWE.

Cabe señalar la máscara de Bray Wyatt fue creada por Tom Savini. Anteriormente, el artista ya había trabajado en WWE con Luke Harper y Erick Rowan. Además, realizó la caracterización de los personajes principales de Halloween, y Leatherface

La nueva máscara de Bray Wyatt. (WWE)

►¡Celébralo, Ecuador! Ciclista Richard Carapaz se llevó la Etapa 4 del Giro de Italia 2019 [VIDEO]



► No se lo perdonó: Rey Mysterio derrotó a Cesaro después de que este se burlara de su hijo [VIDEO]



► ¡Camino al maletín! Repasa todos los resultados del Raw previo a Money in the Bank



► ¿Problemas? Mauricio Fiol pidió que la Federación de Natación lo deje competir en su especialidad en Lima 2019 [VIDEO]