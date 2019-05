Cody Rhodes sobre AEW: "En Double or Nothing probablemente vean el mejor título mundial que se haya creado"

La All Elite Wrestling (AEW ) celebrará este sábado 25 de mayo en Las Vegas su primer evento Double or Nothing, y uno de los pilares del surgimiento de esta empresa, Cody Rhodes , ha hablado con el periodista Chris Van Vilet para promocionar el show.

Cody, vicepresidente de AEW, tendrá una pelea en Double or Nothing contra su hermano Dustin Rhodes y esto es lo opina respecto a ese enfrentamiento: "Creo que será el último combate de Dustin. La gente quería este cara a cara desde hace tres o cuatros años y ahora que vamos a formar parte de un evento, del cual nos sentimos orgullosos, es el momento de hacerlo".



La 'Pesadilla Americana' también habló sobre el máximo cinturón que presentará la AEW: "El sábado existe la posibilidad de que vean el mejor título mundial que se haya creado. Estoy muy contento con los resultados".

También dijo que probablemente el show semanal que se emitirá en TNT durará dos horas, y que su actual relación con la WWE "todavía es buena, pero si AEW tiene éxito seguramente se resquebrajará. Aprendí mucho en WWE. La pase muy bien, conocí a mi esposa y tuve que pelear con grandes luchadores".

