¡No paran de contratar! Exfigura de la Attitude Era de WWE fichó por AEW como productor y entrenador

A poco de celebrar su primer evento, llamado Double Or Nothing, All Elite Wrestling sigue contratando a varios exreferentes de WWE. Y uno de los más recientes fue un exluchador que tuvo un rol importante en la Attitude Era.

Se trata de Dean Malenko, quien fue fichó por AEW luego de salir de WWE en abril. El exmiembro de The Radicalz trabajará como productor y entrenador, así lo hizo saber la empresa a través de un comunicado.

" AEW ha anunciado hoy un contrato de varios años con Dean Malenko, entrenador, productor y wrestler. Con efecto inmediato, el antiguo luchador clasificado en el primer puesto de PWI 500 asumirá el papel de productor senior y entrenador".

Malenko, que ha pasado los últimos dieciocho años produciendo y entrenando a algunas de las mayores estrella, es un luchador de segunda generación entrenado por su padre. Su impacto será inmediato cuando se una a AEW este fin de semana en Double or Nothing, el esperado evento del sábado 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, señaló el comunicado.

Cabe señalar que Dean Malenko dejó WWE tras 18 años, tiempo en el que trabajó en bastidores. El excampeón de peso semipesado abandonó la empresa junto a varios productores y escritores ante las contrataciones de Jeff Jarrett, Abyss y Shane Helms.

Dean Malenko formó parte de The Radicalz. (WWE) Dean Malenko formó parte de The Radicalz. (WWE) WWE

