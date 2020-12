WWE cerró de la mejor manera el 2020 con su último evento del año, TLC. Y es que además de las defensas titulares de Drew McIntyre y Roman Reigns, Randy Orton y ‘The Fiend’ Bray Wyatt protagonizaron un final de película.

Ambos se enfrentaron en el primer combate Firefly Inferno y el final sorprendió a todos. No solo porque Orton derrotó a Wyatt, quemándole la espalda, sino porque tras ello volvió a prender el cuerpo de su rival.

El combate consistia en quemar al rival, como Orton ya lo había conseguido, la victoria era para él. Sin embargo, lo remató con un RKO y después decidió agarrar el galón de gasolina y volver a prender fuego a ‘The Fiend’.

Pero el evento estelar de TLC no fue el único que se llevó los elogios de los fanáticos, de por sí el evento superó las expecativas y fue uno de los mejores del año. Uno de los protagonistas fue McIntyre, quien retuvo el título de WWE ante AJ Styles y The Miz, que apareció para canjear su maletín Money in the Bank.

Por otro lado, Roman Reigns se mostó solido como campeón Universal y venció a Kevin Owens en una dramática lucha. Cabe señalar que otra de las sorpresas fue el regreso de Charlotte Flair, quien volvió tras varios meses de ausencia para hacer equipo con Asuka y ganar los títulos femeninos en pareja.