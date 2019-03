¡Una leyenda viviente! The Undertaker, de ser despedido de una empresa a ser ícono de WWE

Hay una diferencia abismal si uno busca "The Undertaker " y "Mark Calaway" en Google. El primero es uno de los íconos de WWE y el luchador con más tiempo en actividad dentro de la empresa, 28 años. El segundo es un tejano de 52 años, casado y padre de cuatro hijos.

Aunque ambos son la misma persona, The Undertaker es la figura icónica y con poderes sobrenaturales que por más de dos décadas cautivó, atemorizó y sorprendió a los fanáticos de WWE. Sin embargo, no siempre tuvo esa apariencia siniestra.

Todos recuerdas al personaje de The Undertaker, pero en sus inicios luchó sin su vestimenta negra. Su primera aparición en una empresa fue en la extinta WCW en 1989, allí estuvo bajo el nombre de ‘Mean’ Mark Callous.

En 1990, la WCW decidió despedirlo, pero en octubre de ese año WWE lo llevó a sus filas, y su historia cambió. Dejó de ser Mark Callous para ser el mítico The Undertaker. Debutó el 22 de noviembre en Survivor Series, como el compañero de Ted DiBiase.

Desde su primera presentación, presentó un personaje con poderes sobrenaturales, tales como la teletransportación, manipulación del fuego y la luz, entre otras cosas. Para darle mayor peso, Paul Bearer- dueño de una funeraria, fue su mánager.

La popularidad de The Undertaker creció rápidamente, por lo que WWE decidió darle mayor protagonismo, sobre todo en WrestleMania. En Survivor Series 1991, ganó su primer título de WWF (ahora WWE), derrotando a Hulk Hogan.

Aunque solo lo tuvo seis días, The Undertaker- entre diciembre de 1991 y setiembre de 1993- no perdió ninguna pelea uno contra uno. En 1992, venció a The Giant Gonzales en WrestleMania IX. En 1994, retó al campeón Yokozuna en una lucha de ataúd.



Si embargo, perdió luego de varios luchadores se unieran para meter al féretro a The Undertaker. En Survivor Series de 1994, su ‘espíritu’ reveló que iba a regresar. Ese año, un doble de él apareció después de WrestleMania X, manejado por Ted DiBiase.



Meses después el verdadero The Undertaker ‘resucitó’ y venció al impostor en SummerSlam 1994. En 1995, tuvo una rivalidad con Kama Mustafa, la cual terminó en una lucha de ataúdes.



En 1996, su figura siguió adquiriendo más popularidad luego de su recordado e histórico feudo con Mankind. Su rivalidad dio origen a la primera lucha de “enterrado vivo”.



Al año siguiente, ganó su segundo título al vencer a Sycho Sid en WrestleMania 13. Después de esa lucha, se dio a conocer que The Undertaker tenia un hermano que se llamaba Kane, quien debutó durante su rivalidad contra Shaw Michaels en Bad Blood.



Al año siguiente, ganó su segundo título al vencer a Sycho Sid en WrestleMania 13. Después de esa lucha, se dio a conocer que The Undertaker tenia un hermano que se llamaba Kane, quien debutó durante su rivalidad contra Shaw Michaels en Bad Blood.



Kane apareció en más de una ocasión y le costó varios combates frente a Shaw Michaels. Incluso, incendió el ataúd donde The Undertaker había sido encerrado, pero cuando la abrieron ya no estaba.



Cuatro meses después, regresó para retar a Kane en WrestleMania XIV. Luego tuvieron un duelo en el primer ‘Inferno Match’, donde The Undertaker ganó quemándole el brazo. En otro de sus enfrentamientos, Mankind interfirió, retomando la rivalidad.



The Undertaker y Kane se enfrentaron en Hell In A Cell en 1998, la cual fue una de las luchas más recordadas en toda la historia. Esto después de que ‘Taker’ lanzará desde lo mas alto de la jaula a su rival, quien cayó contra la mesa de comentarios.



En 1999, formó el Ministerio de la Oscuridad, para ese momento The Undertaker implementó más características a su personaje: como una túnica negra y usando símbolos cruciformes. Además, realizó ‘sacrificios’ a varios luchadores y secuestró a otros para reclutarlos.

Ese año no pudo cerrar bien el calendario por una lesión en la ingle. The Undertaker volvió en mayo del 2000, pero ya no con su personaje siniestro, sino vestido de motociclista rebelde.



Al año siguiente, se reunió con Kane para formar el grupo Los Hermanos de la Destrucción, y así ser candidatos a los títulos en pareja. Paralelamente, The Undertaker tuvo una rivalidad con Triple H y lo venció en WrestleMania 17, alargando su racha a 9-0. Si bien Los Hermanos de la Destrucción lograron los títulos, no los pudieron por mucho tiempo, pues por una intervención del ‘Juego’

Al año siguiente, peleó en WrestleMania contra Ric Flair. Para ese momento, la racha de The Undertaker iba 10-0 y su leyenda en la ‘Vitrina de los Inmortales’ iba creciendo.



Los rivales fueron pasando (Big Show, Kane, Randy Orton, Mark Henry, Batista, Edge, Shawn Michaels, Triple H y CM Punk) y el invicto siguió creciendo. Pero todo cambió en WrestleMania 30, cuando enfrentó a Brock Lesnar.



Luego de casi media hora de lucha, un F-5 puso fin a la racha invicta de The Undertaker (21-1). Si bien muchos pensaron que ese era su final; sin embargo, al año siguiente, en 2015, regresó con fuerza para vencer a Bray Wyatt.



Así, The Undertaker quiso demostrar que la racha era solo un número que iba el personaje en sí era más. Si bien en 2017, cayó nuevamente en WrestleMania, esta vez ante Roman Reigns, su leyenda siguió intacta en la ‘Vitrina de los Inmortales’.



Las lesiones de más de 20 años luchando empezaron a causarle problemas en la espalda. Aunque regresó a pelear en 2018 ante John Cena, todo hace indicar que fue su última lucha en un WrestleMania.



Pese a que los fanáticos sueñan con volver a verlo en WrestleMania 35, hasta el momento no hay rastros de The Undertaker ni de rival posible. De todas formas, su nombre y legado quedará en la inmortalidad.

