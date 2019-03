WWE: sigue el SmackDown Live previo al Fastlane 2019 con el reto abierto de R-Truth

El WWE SmackDown Live de este martes 5 de marzo se celebrará en el Mohegan Sun Arena en Casey Plaza de Wilkes-Barre, en Pensilvania. Y será transmitido para toda Latinoamérica por FOX Sports 3 desde las 10:00 pm (hora peruana). El protagonista de la velada será R-Truth con su reto abierto.



La semana pasada el mismo R-Truth lanzó un reto para pelear contra cualquier luchador por su título de Estados Unidos. Los que aceptaron fueron Rey Misterio y Andrade Cien Almas, pero ninguno de los dos pudo ganar. Para el programa de hoy, el actual campeón volverá a lanzar este desafío. ¿Quién responderá?

El otro combate de la noche será entre The Miz contra Jey Uso. Ellos irán calentando lo que será la lucha del domingo en Fastlane 2019. Como se recuerda, The Miz y Shane McMahon enfrentarán a The Usos por los títulos en parejas de SmackDown.

Kevin Owens también estará presente tras regresar la semana pasada por orden de Vince McMahon. Probablemente, Daniel Bryan también aparezca, al igual que Kofi Kingston y sus amigos de New Day.

Y, por último, Matt y Jeff Hardy seguirán demostrando que son el mejor equipo en parejas que tiene la WWE. La semana pasada vencieron a The Bar (Cesaro y Sheamus) y ahora van por otra dupla.

Horarios de SmackDown Live para América Latina

7:00 pm: México

7:00 pm: Guatemala

7:00 pm: Nicaragua

7:00 pm: Costa Rica

7:00 pm: El Salvador

7:00 pm: Honduras

8:00 pm: Estados Unidos Este

8:00 pm: Colombia

8:00 pm: Panamá

8:00 pm: Ecuador

9.00 pm: Venezuela

9.00 pm: Bolivia

9.00 pm: Puerto Rico

9.00 pm: República Dominicana

10:00 pm: Paraguay

10:00 pm: Argentina

10:00 pm: Uruguay

10:00 pm: Chile

10:00 pm: Perú



