La situación de tener que llevar WrestleMania 36 al Perfomance Center de Florida, debido al coronavirus, puso en aprietos a WWE. Y en medio de la situación, decidió marcar un precedente y celebrar el megaevento -por primera vez- en dos noches seguidas, el sábado 4 y domingo 5 de abril.

Desde ese momento, ya se empezó a especular cómo sería la repartición de combates en las dos veladas, ambas a puertas cerradas para evitar la propagación del Covid-19. Hasta el momento, WWE ha confirmado solo siete peleas para WrestleMania 36.

Todo hace indicar que el sábado 4 de abril, la primera jornada de WrestleMania 36, habrán tres peleas y será encabezada por el duelo entre Brock Lesnar y Drew McIntyre por el título de WWE. La cartelera sería completada por el combate de Rhea Ripley y Charlotte Flair; The Undertaker vs AJ Styles y Seth Rollins vs Kevin Owens.

Por otro lado, la segunda noche de WrestleMania 36 tendría -hasta el momento- tres peleas. La velada estaría protagonizada por el choque entre Goldberg y Roman Reigns por el título Universal. Seguido por el duelo de John Cena vs Bray Wyatt y Becky Lynch vs Shayna Baszler.

Cabe señalar que más combates podrían sumarse a las dos jornadas de WrestleMania 36. Por ejemplo, aún falta oficializar el combate de Edge y Randy Orton.

►Posible Cartelera de WrestleMania 36 - 4 de abril

Drew McIntyre vs. Brock Lesnar por el título de WWE

Rhea Ripley vs. Charlotte Flair por el título femenino de NXT

The Undertaker vs. AJ Styles

Seth Rollins vs. Kevin Owens

►Posible Cartelera de WrestleMania 36 - 5 de abril

Goldberg vs. Roman Reigns por el título Universal

Becky Lynch vs. Shayna Baszler por el título femenino de RAW

John Cena vs. Bray Wyatt

