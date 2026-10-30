La espera terminó para los fanáticos del boxeo. Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a subirse al cuadrilátero este sábado 31 de octubre para enfrentar al francés de origen camerunés Christian Mbilli. El mexicano tendrá un duro desafío por delante, pues buscará recuperar el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que actualmente está en manos de su rival.

El enfrentamiento se desarrollará en Riad, Arabia Saudita, y marcará el regreso de Canelo a la actividad profesional luego de más de un año. Su última presentación fue en septiembre de 2025, cuando perdió ante Terence Crawford por decisión unánime y dejó en el camino sus cinturones de la división de las 168 libras.

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli se llevará a cabo este sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. El combate tendrá en juego el título mundial supermediano del CMB, que pertenece al boxeador franco-camerunés.

¿A qué hora es la pelea de Canelo vs. Mbilli?

En Perú, el combate estelar está previsto para las 7:00 p. m. del sábado 31 de octubre. Ese mismo horario corresponde a Colombia y Ecuador. En México, la pelea está programada para las 6:00 p. m., mientras que en Argentina y Chile será a las 9:00 p. m. Cabe precisar que el horario del enfrentamiento principal puede variar dependiendo de la duración de los combates anteriores.

La pelea entre Canelo y Mbilli podrá seguirse a través de DAZN, plataforma que transmitirá el evento a nivel internacional. Los aficionados deberán revisar las condiciones de acceso y disponibilidad del servicio en su país para disfrutar de la velada.

Canelo Álvarez volverá a competir después de la derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El mexicano buscará recuperar uno de los cinturones más importantes de la categoría supermediana y volver a proclamarse campeón mundial.

Por su parte, Christian Mbilli llegará como campeón mundial supermediano del CMB y con un registro invicto. El franco-camerunés fue elevado a campeón absoluto en enero de 2026 y afrontará ante el mexicano la primera defensa de su cinturón. Su objetivo será imponerse a uno de los nombres más reconocidos del boxeo actual y consolidar su posición en la división.

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