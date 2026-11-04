Cuando parece que el agotamiento lo empuja hacia atrás y da señales de flaquezas, Ignacio Buse (33° ATP) saca lo mejor de su juego para sobreponerse ante las adversidades y no darse por vencido tan fácilmente. Daniil Medvédev (5°), al ponerse por 2-4 arriba en el segundo set, pensó que igualaría el partido sin problemas. Sin embargo, ‘Nacho’ demostró por qué es uno de los mejores latinos del mundo y remontó sobre el cierre para terminar ganando el encuentro por 2-0 (6-4 y 6-4), clasificando a los octavos de final del Masters 1000 de París.

El primer set fue bastante parejo. Daniil Medvédev intentó hacer valer su experiencia, pero Ignacio Buse respondió con personalidad y no se dejó intimidar por el ruso. El peruano mantuvo el ritmo y esperó su oportunidad, que llegó cuando el marcador estaba 4-4. En ese momento, ‘Nacho’ consiguió un quiebre clave y luego confirmó su saque para quedarse con la primera manga por 6-4. El primer paso hacia una victoria histórica ya estaba dado.

Sin embargo, el partido todavía tenía mucho por contar. En el segundo set, Medvédev consiguió tomar ventaja y se puso 4-2 arriba, complicando el panorama para el tenista nacional. El ruso parecía tener el control y Buse necesitaba reaccionar rápidamente si quería evitar que el encuentro se extendiera a una tercera manga.

Pero el peruano no estaba dispuesto a rendirse. Con mucha determinación, recuperó terreno y volvió a meterse en la pelea. Buse encontró la manera de frenar el avance de Medvédev y, poco a poco, comenzó a acercarse nuevamente en el marcador. El 4-4 devolvió la emoción al encuentro y dejó claro que nuestra primera raqueta tenía argumentos para dar el golpe.

Ignacio Buse sumó 50 puntos en el ranking ATP. (Foto: ATP Tour)

A partir de ahí, Ignacio Buse se hizo dueño del partido. Con confianza y sin dejarse llevar por la presión, consiguió ponerse 5-4 y quedó a un paso de la victoria. Daniil Medvédev sintió el momento y el peruano aprovechó la oportunidad para cerrar el encuentro con otro 6-4. En apenas una hora y 39 minutos, ‘Nacho’ consiguió una de las victorias más importantes de su carrera.

El resultado tuvo un valor especial por la categoría del rival. Medvédev, exnúmero uno del mundo y actual quinto del ranking ATP, era uno de los grandes favoritos del Masters 1000 de París. Sin embargo, Buse mostró personalidad, capacidad de reacción y un tenis que le permitió superar a uno de los jugadores más reconocidos del circuito.

Además, este triunfo significó la quinta victoria de Ignacio Buse frente a un jugador ubicado dentro del Top 30. De acuerdo con la data del canal Tenis Peruano, el ‘Colorado’ ya había derrotado al italiano Flavio Cobolli, al chileno Nicolás Jarry, al estadounidense Tommy Paul y al checo Jiří Lehečka. Ahora, Medvédev se suma a una lista que confirma el crecimiento del tenista peruano y su capacidad para competir ante grandes nombres.

Con esta victoria, Buse avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de París y tendrá una nueva oportunidad para seguir haciendo historia. Su próximo rival será el ganador del duelo entre el portugués Nuno Borges (49°) y el ruso Karen Khachanov (25°), dos jugadores que también buscarán mantenerse en carrera dentro del torneo francés.

Ignacio Buse buscará cerrar el 2026 en el top 30 del ranking ATP. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Ignacio Buse?

Luego de vencer por 2-0 a Daniil Medvédev, Ignacio Buse volverá a tener actividad esta semana cuando enfrente al ganador de la llave entre el portugués Nuno Borges (49°) y el ruso Karen Khachanov (25°), en el compromiso correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de París. Dicho encuentro está programado para el jueves 5 de noviembre no antes de las 4:00 a.m. y tendrá lugar en el Paris La Défense Arena.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de Disney Plus en su paquete Premium, el cual te permitirá acceder a todos los encuentros del Masters 1000 de París. Si no cuentas con esta alternativa, recuerda que Depor te mantendrá al tanto de todo lo que haga ‘Nacho’ en este torneo.

TE PUEDE INTERESAR