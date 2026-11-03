El mundo del fútbol atraviesa una conmoción total tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien en las últimas horas estuvo en UCI tras chocar en pleno partido con Jesús Owono, portero de Andorra, en un encuentro por la Segunda División de España. El guardameta ecuatoguineano es la otra cara de esta lamentable tragedia, pues ha tenido que cerrar sus redes sociales ante la oleada de mensajes agresivos que ha venido recibiendo en las últimas horas.

Nacido en Bata, Guinea Ecuatorial, el 1 de marzo de 2001, Jesús Owono, de 25 años, cuenta con la doble nacionalidad española tras su llegada País Vasco desde muy pequeño junto a su familia. Antes de llegar al Andorra, pasó por las divisiones juveniles del Antiguoko, la Real Sociedad y el Deportivo Alavés, donde llegó a debutar en Primera División en el 2022, convirtiéndose en internacional de la Selección de Guinea Ecuatorial desde el 2019.

Lamentablemente el nombre de Jesús Owona ha salido a luz a nivel mundial al haber protagonizado la jugada que acabó con la vida de Jesús de Miguel, quien falleció este martes en horas de la mañana según lo confirmado por el Tenerife en un comunicado. Esta partida, además, trajo consigo una oleada de mensajes de condolencias de diversos clubes del mundo y futbolistas.

Jesús Owono juega en el Andorra desde el 2025. (Foto: Getty Images)

Según ha reportado Diario Marca, el guardameta del Andorra se encuentra profundamente conmocionado. Diario Sport, por otro lado, reveló que su intención hasta ayer en la tarde era acercarse a la familia de Jesús de Miguel para trasladarse las disculpas del caso de manera privada. Sin embargo, la muerte del delantero agravó la situación y se desconoce si el portero llegó a comunicarse con su entorno.

Asimismo, Owono se vio obligado a cerrar sus redes sociales en medio de insultados en donde llegaban a calificarlo como “asesino”, además de comentarios de índole racista. El panorama para el ecuatoguineano es especialmente delicado, pues además de una posible sanción deportiva, podría verse involucrado en una causa penal si así lo determina la justicia española.

Diligencias judiciales abiertas tras la muerte de Jesús de Miguel

En las últimas horas se confirmó que la Policía Nacional de España ha abierto diligencias judiciales luego de la muerte de Jesús de Miguel. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha señalado que toda muerte sin causa natural, conocida como muerte judicial, obliga abrir una investigación formal. El País pudo confirmar esta información tras contactarse con fuentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

Esto, por consiguiente, involucra directamente a Jesús Owona, que fue quien impactó con el futbolista del Tenerife antes de terminar desplomado en el campo, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio que lo llevó al hospital en donde finalmente terminaría perdiendo la vida. Los próximos días serán cruciales para conocer los posibles escenarios para los involucrados en esta tragedia.

La muerte de Jesús de Miguel ha generado conmoción alrededor del mundo. (Foto: CD Tenerife)

¿Qué pasará en lo deportivo con Jesús Owono?

En el reglamento del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), específicamente en su artículo 102, se establece una suspensión de entre cuatro a 12 partidos para aquellos futbolistas que provoquen una jugada violenta contra un adversario durante un partido, generando daño en perjuicio del rival o lesiones graves.

En el artículo no existe una sanción automática por fallecimiento de un jugador, por lo que la decisión para un castigo deportivo contra Jesús Owono dependerá de la valoración de la acción que derivó en el fallecimiento de Jesús de Miguel. Por ahora el panorama no es del todo claro.

Jesús Owono es internacional con la Selección de Guinea Ecuatorial. (Foto: Getty Images)

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