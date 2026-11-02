Antes de este lunes, el último triunfo de Ignacio Buse (33° ATP) había sido el pasado 18 de septiembre por la Copa Davis, cuando venció por 2-1 al paraguayo Hernando Escurra. Desde entonces, la primera raqueta de nuestro país acumuló cuatro derrotas al hilo en singles, confirmando un pequeño bache en este cierre de la temporada. Sin embargo, hoy la historia cambió y se cobró su revancha en el mejor escenario posible: se impuso por 2-0 ante el belga Zizou Bergs (40°) y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París.

Con sets corridos de 6-2 y 6-4, Ignacio Buse cortó su mala racha y se dio un baño necesario en territorio parisino, afrontando con solvencia un partido en en escenario al que está loco habituado. Pese a esto, supo resolver las exigencias que le propuso Zizou Bergs, un rival que le había ganado hace unas semanas en su debut en el Masters 1000 de Shanghái.

La vez que se enfrentaron en Shanghái, Bergs no pasó apuros para quitarse de encima a ‘Nacho’ y lo eliminó con un contundente 2-0 con parciales de 6-0 y 6-3. Con ese antecedente, muchos pensaban que la historia volvería a repetirse y la inexperiencia de Buse en este tipo de canchas podía jugarle en contra. No obstante, ocurrió todo lo contrario.

Esta victoria en Francia le permitió a Ignacio Buse sumar 40 puntos en el ranking ATP, en donde está ubicado en el puesto 33. El principal objetivo de nuestro compatriota es seguir puntuando en lo que resta de la temporada para cerrar el 2026 entre los 30 mejores tenistas del mundo, un logro que pondría el broche de oro a su gran año.

El próximo compromiso de ‘Nachito’ será posiblemente uno de los más exigentes en su carrera, pues se medirá con el ruso Daniil Medvédev, actual número 5 del ranking ATP y que en el 2022 llegó a ubicarse en la primera posición como el mejor tenista del mundo en ese momento. Si la primera raqueta peruana da el golpe sobre la mesa y supera al europeo, clasificará a los octavos de final del Masters 1000 de París.

¿Cuándo volverá a jugar Ignacio Buse?

Luego de vencer por 2-0 a Zizou Bergs, Ignacio Buse volverá a tener actividad esta semana cuando enfrente a Daniil Medvédev, en el compromiso correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de París. Dicho encuentro está programado para el martes 3 de noviembre no antes de las 5:00 a.m. y tendrá lugar en el Paris La Défense Arena.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de Disney Plus en su paquete Premium, el cual te permitirá acceder a todos los encuentros del Masters 1000 de París. Si no cuentas con esta alternativa, recuerda que Depor te mantendrá al tanto de todo lo que haga ‘Nacho’ en este torneo.

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