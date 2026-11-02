Aunque el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal fue el pasado jueves, lo ocurrido tras el pitazo final sigue generando repercusiones y con lo revelado en las últimas horas podríamos tener más novedades a lo largo de esta semana. Como se recuerda, cuando ambos planteles de dirigían a los vestuarios luego del triunfo rimense, Pablo Guede fue en busca de Hernán Barcos para pecharlo, obligando la intervención de todos los que estaban ahí para evitar que la situación escalara a mayores.

A raíz de esto, en el programa Al Límite revelaron detalladamente qué fue lo que consignó el delegado del partido en su informe acerca de este incidente. Carlos Alvarado dio a conocer la información proporcionada por Manuel Torres, oficial de seguridad de la FPF, quien explicó cómo comenzó todo el conato de bronca y dejó en claro que fue Pablo Guede el que inició todo al ir a buscar a Hernán Barcos.

“De acuerdo a información proporcionada por el oficial de seguridad de la FPF, Sr. Manuel Torres, el director técnico de Alianza Lima, Sr. Pablo Guede, fue a pechar al jugador Hernán Barcos de Sporting Cristal en la zona de camerinos mientras él se dirigía a su vestuario por la única zona de acceso para ambos equipos”, se lee en el informe del delegado ingresado en el sistema de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP).

Pablo Guede fue a buscar a Hernán Barcos finalizado el partido en el entre Alianza Lima y Sporting Cristal. (Video: Difusión)

En esa misma línea, explicaron cuál fue la actitud de Barcos frente a este mano a mano con Guede. “El jugador Hernán Barcos no reaccionó ante estos actos y de manera inmediata intervinieron jugadores de Sporting Cristal, seguridad interna de Sporting Cristal, miembros de la delegación de Alianza Lima, seguridad privada y oficiales de seguridad de la FPF para separar a ambas personas”, agregaron.

Finalmente, el informe del delegado aclara que pese al tumulto que se generó en los pasillos que dirigen a los vestuarios del Estadio Alberto Gallardo, la intervención de las personas que estaban alrededor evitó que la situación se agravase. “Por ello, se generó un tumulto en la zona, sin embargo, la situación fue controlada y no pasó a mayores”, sentenciaron.

En Al Límite precisaron que este lunes la secretaría técnica de la Comisión Disciplinaria de la LFPP determinará cuándo sesionará y qué casos pueden abrir un expediente y una posterior sanción si es así lo deciden tras analizar lo sucedido. En ese sentido, veremos si en los próximos días tenemos una actualización de este incidente y si se anuncia algún castigo o no, considerando que se requiere que actúen con celeridad ya que estamos en la recta final del campeonato.

Pablo Guede podría ser sancionado por su actitud tras el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 3-2 ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el martes 3 de noviembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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