En el Paris La Défense Arena (París, Francia), Ignacio Buse (32° ATP) vs. Nuno Borges (47°) se enfrentarán por los octavos de final del Masters 1000 de París, pactado para este jueves 5 de noviembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan ambos tenistas a este partido, a qué hora comienza y en qué canales se podrá ver la transmisión.

Ignacio Buse continúa viviendo una semana inolvidable en el Masters 1000 de París y ahora tendrá un nuevo desafío en su camino hacia los cuartos de final. Después de eliminar al belga Zizou Bergs y protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al derrotar al ruso Daniil Medvédev, el tenista peruano se medirá con el portugués Nuno Borges, quien también llega motivado tras superar dos exigentes compromisos.

‘Nacho’ atraviesa un momento especial en la capital francesa. Su triunfo por 6-4 y 6-4 frente a Medvédev, número cinco del mundo y exlíder del ranking ATP, confirmó que puede competir ante los jugadores más destacados del circuito. Además, el nacional dejó atrás una racha de resultados adversos y encontró en París la confianza necesaria para desplegar su mejor tenis.

En su debut, Buse había derrotado al belga Zizou Bergs por 6-2 y 6-4, tomándose revancha de la eliminación que sufrió ante el mismo rival en Shanghái. Después llegó el golpe ante Daniil Medvédev, en un partido donde el peruano mostró carácter para remontar en el segundo set, cuando estaba abajo 2-4. Dos victorias consecutivas, sin ceder mangas, que reflejan el gran nivel con el que llega a esta instancia.

Ignacio Buse buscará meterse a los cuartos de final del Masters 1000 de París. (Foto: Disney Plus)

Al frente estará Nuno Borges, actual número 49 del ranking ATP, quien también ha tenido que luchar para mantenerse con vida en el torneo. El portugués perdió en la última ronda de la fase previa ante Alex Molčan, pero ingresó al cuadro principal como ‘lucky loser’. Lejos de desaprovechar esa segunda oportunidad, superó al joven francés Moïse Kouamé y luego eliminó al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4 para meterse en octavos.

Borges llega, por tanto, con dos triunfos consecutivos y la motivación de haber dejado en el camino a un rival de mayor ranking. El portugués, de 29 años, cuenta con experiencia en el circuito y ha demostrado que puede competir en pista dura bajo techo. Buse deberá mantener la concentración y aprovechar la confianza que ganó ante Medvédev para evitar que su próximo rival imponga el ritmo del encuentro.

Un detalle importante es que Ignacio Buse y Nuno Borges registran un solo enfrentamiento en el historial, el cual se dio el pasado 13 de septiembre del 2025, cuando ambos se vieron las caras por la Copa Davis en Club Lawn Tennis de la Exposición. Aquella vez el ‘Colorado’ se impuso por 2-1 con parciales de 3-6, 6-3 y 6-2, sellando la clasificación de Perú a los Qualifiers del torneo.

Nuno Borges enfrentará a Ignacio Buse por segunda vez en su carrera, la primera en torneos ATP. (Foto: Nordea Open)

¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs. Nuno Borges?

Ignacio Buse vs. Nuno Borges se verás caras este jueves 5 de noviembre en horario aún por confirmar, en el compromiso correspondiente a los octavos de final del Masters 1000 de París. El partido, que se disputará en el Paris La Défense Arena, comenzará dos horas más tarde en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, una hora menos en México y seis horas más en España.

¿En qué canales ver Ignacio Buse vs. Nuno Borges?

En cuanto a la transmisión del partido entre Ignacio Buse vs. Nuno Borges, esta estará a cargo de la señal exclusiva de Disney Plus en su paquete Premium, el cual te permitirá acceder a todos los encuentros del Masters 1000 de París. Si no cuentas con esta alternativa, recuerda que Depor te mantendrá al tanto de todo lo que haga ‘Nacho’ en este torneo.

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