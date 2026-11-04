Pablo Guede habló sobre la lesión que sufrió Renzo Garcés en el partido entre Alianza Lima vs. Cienciano. (Video: Doble Punta / Foto: Getty Images)
Pablo Guede habló sobre la lesión que sufrió Renzo Garcés en el partido entre Alianza Lima vs. Cienciano. (Video: Doble Punta / Foto: Getty Images)

En una reciente entrevista con el programa Doble Punta, Pablo Guede dio a conocer el estado de Renzo Garcés tras salir lesionado del último partido entre Alianza Lima vs. Cienciano. El zaguero se rompió la nariz en un forcejeo con Neri Bandiera sobre el final del primer tiempo, intentó seguir, pero por recomendación médica lo sustituyeron. Pronto se conocerá su tiempo de recuperación o qué tratamiento seguirán.

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¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 8 de noviembre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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