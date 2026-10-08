La fecha FIFA ya quedó atrás y con ella también terminaron los partidos que la Selección Peruana disputó en esta ventana internacional. Ahora, la atención vuelve al campeonato local, que este jueves 8 de octubre retomará su actividad con el inicio de la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luego de varios días de pausa, los futbolistas que fueron convocados por Mano Menezes ya regresaron a sus respectivos clubes y se reincorporaron a los trabajos de sus equipos. Con los principales planteles nuevamente completos, la competencia entra en una etapa importante en la lucha por el título del segundo torneo del año.

La jornada se pondrá en marcha esta tarde con dos encuentros. A la 1:00 p.m., CD Moquegua recibirá a Cienciano en el Estadio 25 de Noviembre, mientras que desde las 3:30 p.m. Atlético Grau enfrentará a Los Chankas en el Estadio La Matanza. Ambos compromisos pueden ser importantes para los equipos que buscan alejarse de la parte baja y escalar posiciones.

El jueves tendrá un último partido por la noche. A las 8:00 p.m., Deportivo Garcilaso defenderá su condición de líder del Clausura frente a Sport Huancayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro cusqueño llega a esta fecha con 22 puntos y buscará mantener el primer lugar ante uno de sus perseguidores.

La actividad continuará el sábado 10 de octubre con tres partidos. ADT se medirá con FC Cajamarca desde la 1:00 p.m. en el Estadio Unión Tarma y, a las 3:30 p.m., Comerciantes Unidos recibirá a Juan Pablo II College. El plato fuerte llegará a las 7:00 p.m., cuando Universitario enfrente a Melgar en el Estadio Monumental.

Universitario perdió por 2-1 ante Melgar cuando se enfrentaron por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)

Para la ‘U’, el duelo ante el conjunto arequipeño será especialmente importante después de la goleada por 4-0 sufrida ante Deportivo Garcilaso en la fecha anterior. Los cremas, que tienen 20 puntos, intentarán recuperar terreno en la parte alta del Clausura ante un Melgar que llega con 18 unidades. Además, será el estreno de Fabián Bustos en su segunda etapa al mando del equipo, aunque dirigirá desde la tribuna debido a una suspensión.

El domingo 11 de octubre habrá tres encuentros más para cerrar la jornada. Sporting Cristal visitará a UTC desde la 1:00 p.m. en el Estadio Héroes de San Ramón, mientras que Sport Boys recibirá a Alianza Atlético a las 3:30 p.m. en el Estadio Miguel Grau. Los resultados de ambos compromisos podrían generar movimientos en la parte superior de la clasificación.

La fecha 11 se cerrará a las 6:30 p.m. con otro partido que promete tener incidencia directa en la pelea por los primeros lugares. Cusco FC será local frente a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro blanquiazul llegará luego de vencer 2-0 a ADT y alcanzar los 16 puntos en el Clausura, por lo que buscará aprovechar este encuentro para seguir acercándose a los líderes.

De esta manera, la Liga 1 volverá a escena desde este jueves 8 de octubre y tendrá nueve partidos distribuidos hasta el domingo 11. Después del receso provocado por la fecha FIFA, Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Deportivo Garcilaso afrontarán una nueva jornada con poco margen de error, mientras la pelea por el Torneo Clausura entra en una fase cada vez más decisiva.

Alianza Lima goleó por 8-0 a Cusco FC cuando se enfrentaron por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

TE PUEDE INTERESAR