El último domingo en horas de la noche, desde la Villa Deportiva Nacional (Videna) se reportó un hecho que generó indignación al poner en riesgo la vida de decenas de deportistas que se encontraban en su interior. Según un video difundido por el periodista Eloy Marchán y el sitio de noticias Epicentro TV, personal del Instituto Peruano del Deporte (IPD) ingresó al albergue que hay en este recinto a realizar trabajos de fumigación, cuando una delegación de la Federación Deportiva Peruana de Judo se encontraba en el interior.

Las imágenes fueron muy reveladoras: varios atletas tuvieron que evacuar el lugar al sufrir asfixia por el humo generado tras la fumigación. Yuliana Bolívar, entrenadora de la delegación peruana de judo, denunció que no fueron alertados de que iban a realizar estas labores. Asimismo, precisó que todo esto se dio a dos días de que sus dirigidos compitan en el Open Panamericano Lima 2026.

“Han estado fumigando en el albergue donde han estado todos los atletas y hay chicos menores de edad que compiten en dos días. Intentamos entrar, pero la cantidad de humo nos obligó a salir porque estábamos perdiendo el aire y la oxigenación”, relató.

IPD fumiga albergue del Centro de Alto Rendimiento de la Villa Deportiva Nacional. (Video: Eloy Marchán)

Horas más tarde, el IPD emitió un comunicado en donde aclaran que Sergio Ludeña, presidente de la entidad, se dirigió a la Comisaría de San Luis para realizar la denuncia correspondiente tras los hechos ocurridos en la Videna. Según se pudo conocer este lunes, la fumigación sí estaba programada, pero para el martes 18 de agosto, y no para el domingo cuando los deportistas seguían en el interior del albergue afectado.

“El presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, se encuentra en la VIDENA junto a efectivos de la Comisaría de San Luis, tras presentar la denuncia penal correspondiente por las labores de fumigación realizadas en el albergue mientras se encontraban deportistas en su interior”, se lee en la primera parte del comunicado.

Asimismo, precisaron que buscan esclarecer lo ocurrido y encontrar a los responsables de esta fumigación que se dio de manera anticipada y sin previo aviso. “El titular del IPD se encuentra brindando todas las facilidades y colaboración necesarias a las autoridades para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades por la presunta exposición al peligro de los deportistas”, agregaron.

Por otra parte, en el IPD también realizarán una investigación administrativa para determinar responsabilidades en la interna, entendiendo que alguien debió dar el visto bueno para una labor que no estaba pactada para este domingo. Hasta el cierre de esta nota, no se reportó ningún afectado de gravedad entre los miembros de la delegación que tuvieron que evacuar el albergue fumigado.

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