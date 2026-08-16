César Inga, la figura de Universitario en el triunfo sobre FC Cajamarca, analizó el 3-2 fuera de Lima y reveló la clave de su repunte en esta etapa del campeonato.
“Necesitábamos este triunfo para estar en la pelea, el equipo hizo un gran esfuerzo, dejamos todos en el campo, y nos llevamos los tres puntos a casa”, señaló en L1 MAX.
“Voy de menos a más, empecé un poco bajo. Las personas no saben lo que uno puede pasar, pero gracias a mi familia por el apoyo, a mis compañeros por el aguante y también a Erick Bravo que me ayudó demasiado”, apuntó.
En desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Universitario?
Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
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