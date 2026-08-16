En los últimos años, hubo un jugador que se encargó de romper récords y dejar su nombre grabado en la historia del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo hizo historia en los Mundiales, la Champions League y muchos otros torneos, además de convertirse en uno de los máximos goleadores de todos los tiempos. Sin embargo, esta historia estaría cada vez más cerca de llegar a su fin, luego de que el delantero portugués revelara cuánto tiempo le queda para poner punto final a su carrera profesional.

El atacante de Al Nassr reconoció que probablemente la temporada 2026-27 sea la última de su trayectoria como futbolista profesional. Ronaldo señaló que quiere retirarse dejando un gran legado y que ya tiene planificado lo que hará una vez que se aleje definitivamente de las canchas.

“Probablemente, este sea mi último año en el fútbol”, fue la contundente declaración del portugués. De esta manera, CR7 dejó abierta la posibilidad de que el final de una de las carreras más exitosas de la historia del fútbol esté mucho más cerca de lo que muchos imaginaban.

Ronaldo todavía tiene contrato con Al Nassr hasta el verano de 2027, por lo que su decisión marcaría el cierre de una etapa que comenzó hace más de dos décadas. El portugués, sin embargo, todavía tiene objetivos importantes por cumplir antes de despedirse del fútbol profesional.

Uno de ellos es alcanzar los 1.000 goles oficiales durante su carrera. Actualmente, el delantero suma 976 anotaciones y necesita 24 más para llegar a una cifra histórica que podría convertirse en uno de sus últimos grandes desafíos antes del retiro.

El portugués también habló de cómo imagina su vida después del fútbol. Entre sus planes aparecen viajar más, disfrutar del pádel y dedicar mayor tiempo a otras actividades, aunque reconoció que dejar el deporte que marcó toda su vida generará un vacío difícil de llenar.

La noticia llega en un momento especial para Cristiano, quien continúa siendo una de las principales figuras del fútbol mundial pese a su edad. Su posible retiro pondría fin a una carrera marcada por títulos, récords y goles, además de una histórica rivalidad deportiva con Lionel Messi.

Por ahora, Ronaldo continuará enfocado en sus últimos desafíos como futbolista y en seguir aumentando su impresionante registro goleador. La temporada 2026-27 podría convertirse así en el último capítulo de la carrera de CR7, aunque el portugués todavía tiene tiempo para intentar despedirse por todo lo alto.

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