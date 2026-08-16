Aunque sobre el final de le complicó el trámite por la expulsión de Ánderson Santamaría, Universitario de Deportes supo resistir los últimos minutos para concretar su victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. Tras el 1-1 ante Sporting Cristal en el Estadio Monumental, los cremas no podían fallar en suelo cajamarquino; de haber perdido, el segundo certamen de la temporada se les hubiera puesto cuesta arriba.

Héctor Cúper, quien se mostró muy enfático durante todo el partido, analizó el resultado en conferencia de prensa y le dio un valor importante al hecho de haber ganado en una plaza que siempre le ha sido complicada a la ‘U’. Asimismo, reconoció que les faltó una mejor atención en los minutos finales, algo que provocó la falta que derivó en la tarjeta roja de Ánderson Santamaría y el penal del segundo tanto para FC Cajamarca.

“El balance es positivo primero porque se ganó y creo que Universitario hace unos años no ganaba en este campo. Se nos complicó al final. No hemos estado muy atentos en la jugada del penal, pero el partido estaba dado para que pudiéramos hacer un gol más a que tuviéramos los últimos minutos que tuvimos”, comentó.

En otro momento de la charla con los medios de comunicación, el entrenador argentino aprobó el ingreso de Piero Quispe, quien hizo su reestreno con los cremas tras su regreso al fútbol peruano desde el extranjero. El experimentado DT quedó conforme con lo hecho por el exjugador de Pumas UNAM. “El equipo hizo un gran esfuerzo. Quispe entró muy bien. Todo lo que le hemos pedido lo ha hecho”, acotó.

Héctor Cúper llegó a Universitario tras la salida de Javier Rabanal y el interinato de Jorge Araujo. (Foto: Universitario)

Respecto al 3-5-2, sistema al que volvió después de haber probado la línea de cuatro, Cúper aseguró que no la volverá a cambiar al confirmar que el equipo se ha mostrado más cómodo con un esquema que conoce a la perfección. Salgo algún cambio de último minuto, la línea de tres seguirá siendo usada por el argentino en los próximos encuentros de la ‘U’.

“Hemos hecho un cambio ya en el partido anterior y había dicho que el equipo había mostrado cosas diferentes. Por el momento no vamos a tocar nada. Siempre puede haber un cambio a último momento, pero en principio el balance que hago de los dos últimos partidos es que con este sistema estamos mejor que cuando jugábamos con línea de cuatro”, añadió.

Por último, el estratega elogió el nivel que viene mostrando Gianluca Lapadula ahora que encontró su mejor forma física, pues se ha adaptado rápidamente al sistema y se viene complementando muy bien con Alex Valera como dupla: hoy dio una asistencia y marcó un gol. “Lapadula ya tiene un rendimiento físico bastante óptimo. Creo que se entienden muy bien. Ha entendido lo que necesita el equipo en los momentos de atacar y defender. En ese sentido, por ahora, estoy muy conforme”, aseveró.

Con este resultado, Universitario llegó a 10 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, quedando a uno del líder Alianza Lima. Con el segundo certamen del año cada vez más apretado, los dirigidos por Héctor Cúper no pueden tropezar de aquí hasta la recta final del campeonato, pues cualquier caída podría ser garrafal en sus aspiraciones de seguir soñando con el tetracampeonato.

Héctor Cúper tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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