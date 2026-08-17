Sport Boys vuelve a afrontar un complicado escenario en lo administrativo. La ‘Misilera’ podría sufrir una nueva resta de puntos en la tabla de posiciones de la Liga 1, luego de que la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) se pronunciara sobre las deudas pendientes que mantiene el club con jugadores de anteriores temporadas.

A través de un comunicado, SAFAP expresó su rechazo ante los reiterados incumplimientos que viene registrando la actual administración de Sport Boys. Según señaló el gremio, existen obligaciones económicas pendientes con futbolistas que representaron al cuadro rosado en años anteriores y que todavía esperan recibir los pagos correspondientes por sus servicios.

Comunicado de SAFAP sobre incumplimientos de pagos del Club Sport Boys. (Foto: SAFAP)

La situación podría generar un nuevo problema para el conjunto chalaco. De acuerdo con lo informado en Hablemos de MAX, Sport Boys tendría en el horizonte una posible resta de dos puntos por estos incumplimientos.

SAFAP también cuestionó que, pese a las facilidades que se habrían otorgado para regularizar las obligaciones pendientes, todavía existan tres cuotas vencidas. El gremio consideró que esta situación afecta directamente la institucionalidad y el futuro de una institución histórica del fútbol peruano.

“Resulta inaceptable que, pese a las facilidades otorgadas, a la fecha hayan tres cuotas vencidas y pendientes de pago”, señaló la Agremiación en su pronunciamiento. Además, exigió a la administración de Sport Boys que regularice de manera inmediata las obligaciones asumidas con los futbolistas.

Esta no sería la primera vez que Sport Boys recibe una sanción relacionada con sus obligaciones económicas durante la presente temporada. Antes del inicio del Torneo Clausura, la Comisión de Licencias ya había determinado la deducción de dos puntos en la tabla acumulada por incumplimientos laborales y contractuales correspondientes a abril de 2026.

La nueva situación vuelve a complicar al conjunto rosado, que actualmente pelea por sumar puntos tanto en el Clausura como en la tabla acumulada. Cualquier nueva reducción podría tener un impacto importante en sus aspiraciones y, especialmente, en su lucha por alejarse de la parte baja de la clasificación.

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