Antes de viajar a Río de Janeiro para el partido frente a Botafogo, Matías Succar, héroe en la ida al haber marcado un ‘hat-trick’ en el 6-1, conversó brevemente con los medios de comunicación y dejó sus impresiones de cara a lo que le espera a Cienciano en el partido de vuelta. Asimismo, habló acerca de los que opinan sobre su carrera y recordó su paso por Alianza Lima, club donde todavía tiene contrato vigente hasta finales del 2027.

En primera instancia, el delantero se mostró feliz por el presente que está atravesando, pero no dejó pasar las fuertes críticas que recibió en su momento por no haber anotado goles cuando estuvo en Alianza Lima, donde no anotó ningún tanto en 32 partidos disputados durante una temporada y media. Según su postura, hay gente que quiere quitarle mérito a su carrera.

“Me siento muy feliz, creo que se ha sido un poco injusto conmigo. Siento que quieren quitarme mérito o etiquetar mi carrera por un año en el que no tuve mucha continuidad y juzgarme por eso, pero sé a lo que nos dedicamos, hay que aguantar”, afirmó mientras caminaba por los pasadizos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En esta misma línea, aseguró que pocas personas tenían fe en que pudiera recuperar su mejor versión después de su infructuoso paso por tienda blanquiazul. “Pocos me tenían fe, pero no pasa nada, lo importante es que yo siempre he confiado en mí y la gente cercana a mí siempre confió en mí”, agregó.

Matías Succar tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

Eso sí, Matías Succar dejó en claro que los hinchas de Alianza Lima siempre fueron respetuosos con él y nunca le faltaron el respeto. El atacante agradeció al club por todo lo que vivió cuando estuvo en La Victoria, pero a pesar de que todavía tiene contrato por un año, ahora que está a préstamo solo está enfocado en los objetivos trazados con Cienciano.

“Jamás. Yo estoy muy agradecido con el hincha de Alianza, a pesar que deportivamente no me fue muy bien viví momentos increíbles, muy lindos momentos y estoy agradecido con el hincha pero hoy me debo a Cienciano. Estoy muy feliz en Cusco, la gente me recibió bien, estamos teniendo un lindo año y esperamos poder darle más alegría”, aseveró.

En lo que respecta al partido de este jueves frente a Botafogo, donde buscarán asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Succar acotó: “Va a ser un partido muy difícil, Botafogo es un rival durísimo pero hicimos muy bien nuestro partido en casa. Sabemos que va a ser duro, el estadio, la gente pero tenemos la capacidad de cerrar la serie”.

“Estoy feliz, con mucha confianza y espero que el jueves tengamos un gran partido. Sueño con meter un gol en Brasil, no va a ser fácil pero hay que ir a buscarlo. Esperemos poder darle una alegría al país, es un orgullo poder representar al Perú. Nunca hay que subestimar nada, nosotros vamos a seguir como si la llave estuviera 0-0”, puntualizó.

Matías Succar registra tres goles con Cienciano en la Copa Sudamericana. (Foto: Cienciano)

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo?

Cienciano vs. Botafogo se enfrentan este jueves 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nilton Santos, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Botafogo?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Botafogo, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV y en su servicio de streaming vía DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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