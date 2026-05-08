Kimberly García sigue escribiendo las páginas más gloriosas del deporte peruano en este 2026. La marchista nacional se coronó campeona de los 21 kilómetros en el prestigioso Podebrady Race Walking de la República Checa, reafirmando su jerarquía absoluta en la élite mundial. Con una actuación impecable en territorio europeo, Kimberly dejó claro que su nivel no conoce techos y que su preparación física se encuentra en un punto óptimo de cara a los próximos retos internacionales. Esta victoria no solo suma un nuevo trofeo a sus vitrinas, sino que llena de orgullo a todo un país que sigue con fervor cada una de sus zancadas en las competencias más importantes del planeta.
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