La espera terminó para los amantes del vóley peruano. Este viernes 9 de octubre se realizó el sorteo del fixture de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y quedaron definidos los enfrentamientos de la primera fase del campeonato, que contará con la participación de 12 equipos y comenzará el próximo sábado 17 de octubre desde el Polideportivo Lucha Fuentes de VES.
Uno de los principales atractivos será la participación de Alianza Lima, que buscará el tetracampeonato, además de Universitario de Deportes y la Universidad San Martín, clubes que también apuntan a pelear por el título nacional. Regatas Lima, Atlético Atenea y los demás participantes buscarán dar pelea durante una temporada que promete grandes encuentros.
La jornada inaugural tendrá seis encuentros. San Martín se enfrentará a Circolo Sportivo Italiano, mientras que Universitario debutará frente a Deportivo Soan. Por su parte, Regatas Lima medirá fuerzas con Deportivo Géminis.
Asimismo, la selección peruana de la categoría Sub-19 se enfrentará a Deportivo Wanka. Rebaza Acosta tendrá como rival a Alianza Lima, mientras que Atlético Atenea cerrará la programación de enfrentamientos ante Olva Latino.
Fixture completo de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Fecha 1
- San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano
- Universitario vs. Deportivo Soan
- Regatas Lima vs. Deportivo Géminis
- Perú Sub-19 vs. Deportivo Wanka
- Rebaza Acosta vs. Alianza Lima
- Atlético Atenea vs. Olva Latino
Fecha 2
- San Martín vs. Deportivo Soan
- Circolo Sportivo Italiano vs. Deportivo Géminis
- Universitario vs. Deportivo Wanka
- Regatas Lima vs. Alianza Lima
- Perú Sub-19 vs. Olva Latino
- Rebaza Acosta vs. Atlético Atenea
Fecha 3
- San Martín vs. Deportivo Géminis
- Deportivo Soan vs. Deportivo Wanka
- Circolo Sportivo Italiano vs. Alianza Lima
- Universitario vs. Olva Latino
- Regatas Lima vs. Atlético Atenea
- Perú Sub-19 vs. Rebaza Acosta
Fecha 4
- San Martín vs. Deportivo Wanka
- Deportivo Géminis vs. Alianza Lima
- Deportivo Soan vs. Olva Latino
- Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea
- Universitario vs. Rebaza Acosta
- Regatas Lima vs. Perú Sub-19
Fecha 5
- San Martín vs. Alianza Lima
- Deportivo Wanka vs. Olva Latino
- Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea
- Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta
- Circolo Sportivo Italiano vs. Perú Sub-19
- Universitario vs. Regatas Lima
Fecha 6
- San Martín vs. Olva Latino
- Alianza Lima vs. Atlético Atenea
- Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta
- Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19
- Deportivo Soan vs. Regatas Lima
- Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario
Fecha 7
- San Martín vs. Atlético Atenea
- Olva Latino vs. Rebaza Acosta
- Alianza Lima vs. Perú Sub-19
- Deportivo Wanka vs. Regatas Lima
- Deportivo Géminis vs. Universitario
- Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano
Fecha 8
- San Martín vs. Rebaza Acosta
- Atlético Atenea vs. Perú Sub-19
- Olva Latino vs. Regatas Lima
- Alianza Lima vs. Universitario
- Deportivo Wanka vs. Circolo Sportivo Italiano
- Deportivo Géminis vs. Deportivo Soan
Fecha 9
- San Martín vs. Perú Sub-19
- Rebaza Acosta vs. Regatas Lima
- Atlético Atenea vs. Universitario
- Olva Latino vs. Circolo Sportivo Italiano
- Alianza Lima vs. Deportivo Soan
- Deportivo Wanka vs. Deportivo Géminis
Fecha 10
- San Martín vs. Regatas Lima
- Perú Sub-19 vs. Universitario
- Rebaza Acosta vs. Circolo Sportivo Italiano
- Atlético Atenea vs. Deportivo Soan
- Olva Latino vs. Deportivo Géminis
- Alianza Lima vs. Deportivo Wanka
Fecha 11
- San Martín vs. Universitario
- Regatas Lima vs. Circolo Sportivo Italiano
- Perú Sub-19 vs. Deportivo Soan
- Rebaza Acosta vs. Deportivo Géminis
- Atlético Atenea vs. Deportivo Wanka
- Olva Latino vs. Alianza Lima
¿Cuál será el formato de la Liga Peruana de Vóley 2026/27?
En la primera fase, los 12 equipos disputarán 11 partidos bajo el sistema de todos contra todos. Los diez primeros avanzarán a la siguiente etapa, mientras que el último puesto perderá la categoría.
Posteriormente, los ocho mejores de la segunda etapa clasificarán a los playoffs, con cruces entre el primero y el octavo, el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto, y el cuarto y el quinto. Los dos equipos restantes disputarán el repechaje de ascenso frente a los dos primeros de la Liga Intermedia.
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