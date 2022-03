Hace seis años, la ilusión de Kimberly García de competir por primera vez en unos Juegos Olímpicos (Río 2016) se vio opacada por una triste realidad. La marchista peruana no tenía ningún apoyo y era frustrante continuar en el deporte de esa forma. Hasta pensó en retirarse, pero afortunadamente diferentes marcas escucharon su caso y decidieron ayudarla. Si en ese momento el respaldo no llegaba, pudimos habernos privado de ver el mejor resultado en la historia del atletismo peruano .

‘Kimy’ viene de colgarse la medalla de bronce en el Mundial de Marcha Atlética en Omán, en la prueba de 20 kilómetros, un logro nunca antes visto en mayores en los más de 100 años de historia del atletismo nacional. En juveniles, solo habíamos logrado la presea dorada de la mano de Alfredo Deza Jr. (salto largo) en el Mundial de la categoría en 1997.

La marchista huancavelicana de 28 años se metió al podio luego de cronometrar 1h32m27s y solo fue superada por las chinas Zhenxia Ma (1h30m22s), campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014; y Jiayu Yang (1h31m54s), última campeona mundial. Depor conversó con Kimberly García para conocer más detalles de tan histórico hecho y saber qué otras competencias se le vienen.

Kimberly García se ubica en el puesto 16 del ranking mundial de marcha atlética. (World Athletics)

Hace un par de días conseguiste un gran logro para el deporte nacional, fuiste medalla de bronce del Mundial de Marcha Atlética, ¿cuéntame cómo te encuentras?

Estoy bastante contenta por el resultado, esto suma bastante a mi carrera deportiva. Son años de mucho entrenamiento, mucho trabajo, bastante disciplina, constancia, porque no ha sido nada fácil a donde hemos llegado. Siempre ha habido obstáculos, caídas; pero hemos aprendido a levantarnos y seguir.

¿Cómo fue la competencia?

Fue en Omán, en esos países suele hacer bastante calor. Ahora están en invierno con 29°-30° ja, ja, ja. Lo que más complicó fue el circuito de competencia, porque en realidad esperábamos un circuito bastante plano para mejorar nuestros propios récords, pero nos encontramos con algo muy diferente. El circuito tenía bastante subidas, nosotros hacemos bastante la técnica y eso era como subir caminando. Era un kilómetro de subida y se hizo muy dificultoso. Nos golpeamos la rodilla al bajar, pero en sí la competencia ha sido bastante dura. Hasta el kilómetro 16, me sentía bien. Después ya estaba sufriendo en cada vuelta, porque era muy fuerte la subida. En el último kilómetro sí ya sentí que el cuerpo me dolía horrible, las piernas, los brazos, pensaba en llegar a la meta, al momento de hacerlo fue en tercer puesto y fue una felicidad completa.

Si te tomó por sorpresa este camino más accidentado, ¿qué fue más desgastante?

En sí, nosotros trabajamos no pensando en que será una ruta perfecta, pero tampoco nos imaginamos que iba a ver demasiada subida. Al llegar, todos nos quedábamos sorprendidos por la subida que debíamos recorrer. Nosotros entrenamos no siempre para el llano, también buscamos la subida, aunque igual esto nos agarró por sorpresa.

El mejor tiempo de Kimberly García es de 1h28m56s, lo registró en 2018. (World Athletics)

Todo eso hace más importante tu resultado, el llegar al podio en medio de esas condiciones...

Sí, obviando el calor, nosotros pensábamos que la ruta iba a ser distinta, estábamos pensando en mejorar nuestra marca. Viendo ya las condiciones decidimos darlo todo.

¿Cómo fue estar en el podio junto a una potencia como China?

Sí, así es, China es potencia en marcha, justo ahora se han llevado medallas en las distintas categorías, siempre están en el podio. Ellos se caracterizan por tener buenos marchadores. Para mí, haber competido contra ellas me hacen sentir que estoy en un muy buen nivel y que puedo dar aún más. No es como antes que le tienes un poquito más de respeto y te vas más para atrás, ya no quieres pelear con ellas, porque están en otro nivel, pero esta vez sí fui con todo. Yo misma me veo que puedo dar incluso más. Compartir podio con ellas es algo emocionante, me hace sentir grande, no es imposible ganar. De que se puede, se puede.

Estar ya en el podio te invita a soñar con un primer puesto...

Sí, eso me hace pensar que estoy fuerte, no quiero bajar mi nivel, quero seguir mejorando. Este es el inicio de mi carrera para mantenerme ahí e ir para arriba, ya no retroceder. Lo que se viene que es el Mundial de Atletismo, que también será fuerte, y la idea es pelear por una medalla. Sabemos que cada competencia es una historia nueva. A seguir trabajando, no confiarme.

Kimberly García compartió podio con dos de las mejores exponentes de marcha atlética. (World Athletics)

Tu resultado es el logro más importante del atletismo peruano a nivel de mayores, ¿cómo te sientes al ser parte ya de la historia del deporte nacional?

Sí, contenta, eso es lo que quería desde niña: estar en el top mundial, colgarme una medalla en los Juegos Olímpicos. Quería hacer historia y siento que poco a poco lo estoy logrando. Cuando me quedé con la medalla de bronce, mucha gente me felicitó, porque Perú nunca se había subido al podio. Eso me motiva más para seguir creciendo como deportista. Yo entreno desde los cinco años y ya se ven sus frutos.

La meta es seguir buscando más podios para Perú...

Sí, claro, eso es lo que quiero. He tenido resultados a nivel nacional, sudamericano, panamericano. Tengo títulos en los Juegos Sudamericanos, Bolivarianos, Panamericanos, ahora tengo mi primera medalla de bronce en el Mundial, lo que me queda es conseguir uno en el Mundial de Atletismo y en los Juegos Olímpicos. Voy a trabajar para eso.

¿Cómo fue tu preparación para el Mundial?

Luego de competir en Tokio 2020, me propuse nuevas metas. Comencé mis entrenamientos en septiembre del año pasado, estuve yendo muy bien hasta la Nacional de Marcha, que logré clasificar para el Sudamericano y justo ahí me lesioné en diciembre (un desgarro), creí que ya no iba a participar en el Sudamericano. Felizmente, con una buena recuperación, logré la medalla de plata en ese torneo que se hizo en Perú y eso me sirvió para clasificar al Mundial de Marcha Atlética. De ahí, me fui a Ecuador a hacer mi base de entrenamiento por dos semanas. La preparación fue buena para este Mundial, a pesar de la lesión que tuve, todo marchó bien.

🥉🇵🇪 ¡Orgullo nacional! Revive algunos de los mejores momentos de nuestra marchista Kimberly García en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética. 🎥: @WorldAthletics pic.twitter.com/dn9LKL6VKn — ipdperu (@ipdperu) March 4, 2022

¿Qué otras competencias importantes afrontarás este año?

Tengo los Juegos Bolivarianos (junio), el Mundial de Atletismo (julio) y los Juegos Odesur (octubre). El objetivo en todas ellas es colgarse una medalla.

En tu órbita también está París 2024...

Sí, este año hemos comenzado con nuestro ciclo olímpico; por eso, vamos a participar en esos tres torneos, también en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, con el objetivo más grande que son los Juegos Olímpicos de París, que de hecho vamos a buscar algo grande.