NBA All Star Game 2022 EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO: sigue el esperado partido Team LeBron vs, Team Durant, este domingo 20 de febrero desde las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de la edición 71 del Juego de las Estrellas de la NBA estará a cargo de ESPN y Star+ (Star Plus).

Tras una edición comprimida por el coronavirus, el Juego de las Estrellas (All-Star Game) de la NBA aterriza este fin de semana en Cleveland (Ohio) con su gran fiesta anual de triples, volcadas y el encuentro entre los mejores jugadores de básquetbol del planeta.

El evento de este año, en el que la NBA celebra su 75 aniversario, se parecerá mucho más a la antigua normalidad, con un formato de fin de semana y los aficionados rebosando de nuevo las gradas del Rocket Mortgage FieldHouse, hogar de uno de los equipos sensación de la temporada, los Cleveland Cavaliers.

Team LeBron vs. Team Durant: ¿a qué hora se juega el All Star Game?

El NBA All-Star Game 2022 se disputará este domingo desde las 8:00 de la noche (hora peruana) en la casa de los Cleveland Cavaliers, exequipo de Lebron James. Revisa los horarios por país y no te pierdas el evento.

Colombia: 8:00 p. m.

Perú: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

México: 9:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Brasil: 10:00 p. m.

España: 02:00 a. m. del lunes 21

El partido de las estrellas emergentes (‘Rising Stars’) abrió el programa el viernes mientras que los tradicionales concursos de habilidades, triples y volcadas sirven el sábado de aperitivo para el plato fuerte del Juego de las Estrellas del domingo.

LeBron James, tomándose un respiro de la convulsa temporada de sus Lakers, capitaneará a uno de los dos equipos como viene haciendo desde que la NBA eliminó en 2018 el sistema de división por conferencias.

A sus 37 años, ‘King James’ participará en su 18º All-Star Game, igualando a Kobe Bryant en el segundo lugar del ranking de selecciones.

¿Dónde y en qué canal ver el All Star Game?

El juego entre el Team Lebron y el Team Durant será transmitido a través de las señales de ESPN 2 y Star Plus en Perú y todo Latinoamérica, mientras que TNT lo pasará en Estados Unidos.

A solo una nominación de alcanzar a Kareem Abdul Jabbar en el liderato, la cita del domingo tendrá un sabor especial para el alero al celebrarse en Cleveland, ciudad próxima a su natal Akron a la que brindó en 2016 su primer y único campeonato de la historia.

El otro combinado del domingo estará capitaneado por segundo año consecutivo por Kevin Durant, que de nuevo se lo perderá por lesión.

¿Quiénes están en el Team LeBron?

Team Lebron | Foto: NBA

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Chris Paul (Phoenix Suns)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Fred VanVlet (Toronto Raptors)

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

¿Quiénes están en el Team Durant?

Team Durant | Foto: NBA

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Andrew Wiggins (Golden State Warriors)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Karl-Anthony Towns (Minessota Timberwolves)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Rudy Gobert (Utah Jazz)