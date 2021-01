Por decimocuarta vez, Tom Brady volverá a disputar unas finales de conferencia en la NFL. Esta vez, no será con los New England Patriots, sino de la mano de los Tampa Bay Buccaneers, que vencieron a New Orleans Saints el último fin de semana.

Si bien el resultado acabó 30-20 a favor de los Buccaneers, el juego estuvo reñido. Por eso, en la jugada decisiva, el propio Brady hizo el touchdown.

Eso sí, lo que se robó la atención de las cámaras no solo fue la anotación, sino el gesto del ’12′ en su celebración. Y es que Brady fue hacia el árbitro y le extendió la mano, esperando respuesta; sin embargo, su saludo no fue correspondido.

El último reto de Brady camino al Super Bowl 2021 serán los Green Bay Packers este 24 de enero en el Lambeua Field. En finales de conferencia, el quarterback tiene un saldo positivo de nueve victorias y solo cuatro derrotas.

Pero no es el único récord que tiene, Brady también es poseedor de más apariciones en el Super Bowl y triunfos en dicho encuentro. En total, ha disputado nueve campeonatos de la NFL, con balance de 6-3.

Sus victorias han sido sobre los Rams, Panthers, Eagles, Seahawks y Falcons. Mientras que sus caídas fueron a mnos de los Giants y Eagles.