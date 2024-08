Stefano Peschiera hizo historia este miércoles 7 de agosto, ya que obtuvo luego de 32 años la quinta medalla de la historia de Perú en los Juegos Olímpicos. El velerista nacional, de 29 años, se quedó con el tercer lugar de la general de dinghy masculino y se llevó la presea de bronce. Luego de la ceremonia de premiación, el deportista aseguró que lo que consiguió en París 2024 era uno de los objetivos que se había propuesto en su carrera desde hace muchos años, por lo que es “sueño cumplido” y el “fruto de un trabajo bien hecho”.

“Esta medalla significa un sueño cumplido, que tenía desde los cinco años cuando mi abuelo me enseñó a navegar y este deporte tan bonito, complicado y difícil”, comentó muy emocionado Stefano Peschiera en declaraciones difundidas por el Comité Olímpico Peruano (COP). Recordemos que el último peruano que había ganado una medalla en los Juegos Olímpicos fue el tirador Juan Giha en Barcelona 1992, en la disciplina de tiro.

“Significa mucho orgullo, mucha felicidad, mucha tranquilidad y es el fruto de un trabajo bien hecho, muy profesional, con apoyo de gente a la que más le agradezco. A todo un equipo, a todo un país, a todas las instituciones y los auspiciadores que me ayudan a diestra y siniestra, en las buenas y en las malas. Eso es lo que tenemos que tener, un país unido donde un peruano no sea el enemigo de otro peruano, sino que nos apoyemos todos juntos para salir adelante”, añadió el velerista que también partició en Río 2016 y Tokio 2020.

“Sentí una alegría tremenda. No lo creía. Tuve que confirmarlo en el bote que puso los resultados y cuando vino mi entrenador a darme la noticia no lo podía creer. Entré en llanto. No soy mucho de llorar, pero significa muchísimo para mí porque hace muchos años era el objetivo que me había propuesto y no sabía si lo iba a poder conseguir en algún momento de mi vida, como muchos atletas lo intentan tantas veces y nunca lo logran. Después de unas historias difíciles en Olimpiadas pasadas esta vez lo hice por mí y salí a darlo absolutamente todo. Creo que eso se vio, un trabajo en lo que no me arrepiento de nada”, expresó.

La medalla de Stefano Peschiera

Luego de muchos días de tensión por las postergaciones en las aguas de Marsella donde se realiza este evento, este miércoles se realizó la regata que primero fue aplazada por falta de viento pero, luego fue retomada. En el marcador final, el primer lugar fue para el australiano Matt Wearn, la medalla de plata para el de Chipre, Pavlos Kontides, mientras que el peruano se quedó con la de bronce. “Lo logramos, lo logramos, viva el Perú carajo”, fue lo primero que dijo Stefano Peschiera luego de salir del mar al enviado especial del Comité Olímpico Peruano en Marsella.

Después el IPD mandó un mensaje por las redes sociales, tras la la destacada actuación de Stefano Peschiera en París 2024. “Histórico, Perú vuelve a un podio olímpico tras 32 años gracias Stefano Peschiera. ¡Grítalo Perú! Stefano Peschiera, velerista del Programa París 2024 del IPD, conquistó el en los Juegos Olímpicos tras finalizar tercero de la general de dinghy masculino”, publicó la entidad.

De esta manera, Peschiera se suma a la galería de héroes deportivos de la patria, junto a Edwin Vásquez que ganó la medalla de oro en tiro en Londres 1948, Francisco Boza la de plata en tiro fosa olímpica en Los Ángeles 1984, la selección de voleibol femenino en Seúl 1988 obtuvo la de plata y Juan Giha en tiro Skeet la de plata en Barcelona 1992. El logro del velerista añade un nuevo capítulo a la historia olímpica del Perú y resalta el talento que existe en el deporte nacional.

