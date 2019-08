El mar no acompaña: María Fernanda Reyes sumó la tercer medalla de plata en surf en los Juegos Panamericanos Lima 2019

El día no acompaña hasta el momento a los surfistas peruanos. María Fernanda Reyes fue la tercera surfista en competir en Punta Rocas en la modalidad de Longboard en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y se quedó con la medalla de plata al caer ante la brasileña Chloe Calmon.

A la peruana no le alcanzó para superar a la campeona panamericana, quien hizo un total de 15.36 puntos con dos grandes olas de 8.03 y 7.33. Por su lado, Mafer estuvo cerca al marcar en sus dos mejores olas 6.93 y 5.83, con un total de 12.76.

Mafer tuvo los mismo inconvenientes que pasaron anteriormente Vania Torres y Tamil Martino en Stand Up Paddle Surf, donde las olas no acompañaron como los tablistas hubiesen querido y no le permitieron alcanzar las olas que en heats anteriores alcanzaron y les permitieron llegar a las finales.

Con esta medalla de plata, Perú suma seis de este metal, cuatro de oro y 10 de bronce, aún con varias medallas más por sumar. Aún estamos en el duodécimo día de competencia y quedan varias pruebas para seguir avanzando en el podio, uno que lidera Estados Unidos con 120 medallas, 52 de oro y 39 de plata.

Este video es proporcionado por ESPN Play

