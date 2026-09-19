Perú venció 3-2 a Paraguay y clasificó a los Qualifiers de la Copa Davis. Foto: GEC
Perú venció 3-2 a Paraguay y clasificó a los Qualifiers de la Copa Davis. Foto: GEC

está nuevamente en los Qualifiers de la . Juan Pablo Varillas consiguió el punto definitivo tras vencer en sets corridos a Hernando Escurra, resultado que permitió al equipo nacional imponerse por 3-2 ante Paraguay por el Grupo Mundial I.

El tenista peruano salió a la cancha con la responsabilidad de definir la serie luego de que Ignacio Buse no pudiera superar a Daniel Vallejo en tres parciales. Con el marcador igualado, Varillas sabía que una victoria era necesaria para asegurar la clasificación y no dejó dudas durante el encuentro.

Desde el inicio, Varillas tomó el control del partido y consiguió dos quiebres de servicio para sacar una importante ventaja en el primer set. Escurra intentó reaccionar, pero el peruano mantuvo la concentración y cerró el parcial por 6-2.

En el segundo set, la historia volvió a favorecer al representante nacional, quien consiguió quebrar nuevamente el saque de su rival en los primeros juegos y manejó la diferencia hasta el final. Varillas terminó imponiéndose por 6-4 y selló su triunfo en sets corridos.

Con esta victoria, Perú derrotó 3-2 a Paraguay y aseguró su presencia en los Qualifiers de la Copa Davis. Ahora, el equipo nacional deberá esperar el sorteo para conocer a su próximo rival y continuar con el objetivo de alcanzar las Finals del torneo.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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