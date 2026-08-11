En el Gimnasio del Liceo Mixto San Felipe, este martes se disputará uno de los partidos más importantes de la Selección Peruana en el Mundial de Vóley Femenino Sub-17. La ‘Bicolor’ enfrentará a China por la última fecha de la fase de grupos del torneo. En la siguiente nota, conocerás cómo llegan ambos equipos a este esperado encuentro, además del horario, la programación oficial y los canales que transmitirán el partido, tanto por cableoperadoras como a través de sus respectivos servicios de streaming.

La selección peruana afrontará este partido luego de derrotar por 3-1 a Filipinas en la cuarta fecha del torneo, resultado que le permitió ubicarse en la segunda posición del Grupo B con 8 puntos, a cuatro unidades de China, actual líder de la serie.

El equipo dirigido por Marcelo Bencardino suma tres victorias en el campeonato: se impuso por 3-0 ante Túnez, 3-2 frente a México y 3-1 contra Filipinas. Su única derrota llegó ante Venezuela, que se impuso por 3-1 en la segunda fecha del torneo.

Perú se ubica en el segundo puesto del grupo en el Mundial Sub-17. (Foto: Getty Images)

La máxima anotadora de la ‘Bicolor’ es María Fernanda Pinto, quien acumula 58 puntos y se ubica como la octava máxima anotadora del torneo. De esa cifra, 49 puntos fueron conseguidos mediante ataques, con una eficiencia del 31.01%; mientras que sumó tres puntos de bloqueo, registrando un 18.75% de efectividad, y seis puntos de saque, con un 8.70% de éxito. En total, Pinto registra un promedio de 14.50 puntos por partido.

Fernanda Pinto en el Mundial Sub-17. (Foto: Sergio Moreno)

Por su parte, China llega a este partido con un rendimiento perfecto, luego de ganar sus cuatro encuentros de la fase de grupos por 3-0. Además, el combinado asiático es el vigente campeón del Mundial Sub-17, tras derrotar por 3-0 a Japón en la final de la edición disputada en Lima en 2024.

China es vigente campeón del Mundial Sub-17. (Foto: FPV)

Perú vs. China: fecha y horarios

Este martes 11 de agosto desde las 7:00 p.m., Perú vs. China se verán las caras por la fecha 5 de la fase de grupos del Mundial de Vóley Femenino Sub-17. El encuentro, que se disputará en el Gimnasio Liceo Mixto San Felipe, se jugará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

Perú vs. China: canales de TV

Latina es el canal que cuenta con los derechos para transmitir el partido entre Perú vs. China. Este canal se podrá ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro tv, así como las opciones digitales vía DGO, Claro Video o Movistar TV App.

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