Perú. (Foto: NORCECA)
vs. se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO, por el quinto puesto de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de la cuenta de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMV). Este duelo está pactado para el sábado 9 de agosto desde las 2:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) y se disputará en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos (Colima, México). ¡No te lo puedes perder!

Perú vs. Venezuela se enfrentan por el quinto lugar de la Copa Panamericana 2025. (Video: FMV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

