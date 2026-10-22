A sus 44 años, ‘Piccolo’ Clemente volvió a levantar la bandera de nuestro país en lo más alto de las grandes ligas después de coronarse campeón mundial de longboard. Nuestro compatriota se consagró este jueves al ganar la medalla de oro en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship 2026. Con esto, logró su segundo título de la Asociación Internacional de Surf (ISA).

No es la primera vez que Clemente se proclama campeón al llevarse esta competencia, ya que también lo había hecho en el 2019. Tras colgarse esta medalla, Piccolo escribió otra página gloriosa en su carrera al agrandar su palmarés a cuatro títulos mundiales, sumando las dos coronas que obtuvo en la World Surf League (WSL), en los años 2013 y 2015.

El camino hacia la gloria volvió a poner a prueba la experiencia y paciencia del peruano frente a las olas salvadoreñas. Durante las primeras jornadas, Clemente tuvo que resolver series exigentes para mantenerse en carrera. Incluso, en su debut necesitó aprovechar una ola en los últimos segundos para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Uno de los triunfos que marcó su recorrido se produjo ante rivales de gran nivel internacional, entre ellos el uruguayo Julián Schweizer, a quien ya había enfrentado en la final de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En aquella oportunidad, el representante peruano se quedó con la medalla de oro y dejó en claro su capacidad para competir bajo presión en los escenarios más importantes.

‘Piccolo’ Clemente levantó su cuarto título mundial. (Foto: Michael Tweddle / PASA)

La trayectoria de ‘Piccolo’ Clemente respalda esta nueva conquista. Además de sus títulos mundiales, el surfista peruano ganó el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Santiago 2023, convirtiéndose en una de las principales figuras del longboard en el continente. También conquistó campeonatos del circuito profesional mundial, con victorias en Huanchaco, en 2013, y China, en 2015.

Nacido en Cajabamba y formado deportivamente en Huanchaco, La Libertad, Clemente ha construido una carrera vinculada estrechamente con el mar y el desarrollo del surf nacional. Su perseverancia le ha permitido mantenerse competitivo a lo largo de los años, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de tablistas peruanos.

“La verdad estoy muy emocionado. Quiero dar gracias a todos. Sé que mi ángel me ha estado ayudando mucho en este momento. He vuelto a rehacer mi vida. Estoy con una familia increíble ahora. Seguimos unidos”, sostuvo ‘Piccolo’ tras festejar este tremendo logro para su carrera.

Clemente no solo valoró el campeonato mundial, sino también todo lo que tuvo que bregar para sacar este resultado en El Salvador. “Siento que esto lo busqué mucho. Me preparé mucho para esto, y los resultados se dieron. No lo puedo creer, estoy muy emocionado. Quiero agradecer a todos”, añadió.

La delegación nacional también contó con la participación de María Fernanda Reyes, Sebastián Cárdenas y Noelia Arata, quienes representaron al Perú en el campeonato desarrollado entre el 17 y el 22 de octubre. La presencia de los deportistas nacionales en esta cita internacional reafirma el objetivo de continuar posicionando al surf peruano entre los protagonistas de la disciplina.

Con esta nueva corona, ‘Piccolo’ Clemente vuelve a escribir una página importante en la historia del deporte peruano. Su consagración en El Salvador no solo amplía un palmarés extraordinario, sino que también renueva las expectativas de cara a los próximos desafíos internacionales, con los Juegos Panamericanos Lima 2027 entre los grandes objetivos del experimentado tablista.

‘Piccolo’ Clemente está clasificado a los Juegos Panamericanos Lima 2027. (Foto: PSA)

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