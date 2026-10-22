Si bien el inicio de temporada de Sporting Cristal fue muy malo, con pésimos resultados en el Torneo Apertura y una mala presentación a nivel internacional, la llegada de Roberto Mosquera significó un cambio de aires para el plantel y en estos momentos se ubican como líderes del Clausura con 25 puntos, compartiendo la punta con Sport Huancayo, que tiene una menor diferencia de goles. Esta influencia de ‘Mou’ no solo ha sido a nivel colectivo, sino también individual.

El ejemplo más claro es el de Luis Iberico, quien inició la temporada siendo una pieza de recambio y a veces sin chances de salir en lista, pero hoy por hoy es titular indiscutible en la alineación titular de Sporting Cristal y solo en el Torneo Clausura ha marcado cinco tantos, superando los cuatro que anotó en el Apertura y convirtiéndose en el goleador celeste de la temporada con nueve anotaciones.

En una reciente entrevista con L1 Radio, el delantero de 28 años habló sobre los puntos positivos de Sporting Cristal en esta segunda parte de la temporada y destacó que defensivamente han mejorado respecto al Apertura. Pese a que en el último 4-2 sobre Comerciante Unidos recibieron dos tantos, valoró que cada vez los rivales tengan más dificultades para hacerles daño.

“De hecho lo conversamos en el grupo, sabemos que nos hemos vuelto más sólidos y más difícil que nos hagan goles. Si bien en este último partido nos hicieron dos, pero de la misma manera nos sentimos más sólidos, e

Luis Iberico registra nueve goles con Sporting Cristal en la temporada 2026. (Foto: Sporting Cristal)

s muy difícil que otros equipos nos entren”, afirmó.

En esa misma línea, Luis Iberico apuntó al nivel de competitividad que está teniendo este Torneo Clausura, pues hay varios equipos peleando en la parte alta de la tabla de posiciones y todos tienen opciones de soñar con el título nacional. “Es un Clausura muy competitivo porque todos están muy pegados allá arriba”, agregó.

En otro momento de la charla con L1 Radio, el atacante recordó lo que vivieron hace un par de semanas en la visita a UTC, donde pese a haber ganado por 1-0 en el Estadio Héroes de San Ramón, fue un partido con un trámite complejo y que casi termina costándoles el triunfo. Aquel día él marcó el gol de la victoria luego de un centro preciso de Yoshimar Yotún.

“Fue muy importante, porque así sea el último de la tabla, tiene buen juego y buenos jugadores. Nos complicó bastante. Si bien se pudo dar el 1-1, pero lo pudimos manejar muy bien y mantuvimos el cero en el arco”, puntualizó.

Luis Iberico tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2026, con opción a extenderlo un año más. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 4-2 a Comerciantes Unidos, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde la 3:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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