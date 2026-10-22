Si bien la Liga 1 2026 todavía no termina y recién estamos ingresando a la etapa decisiva del Torneo Clausura, en las últimas horas se pudo conocer que Universitario de Deportes ya viene moviéndose en el mercado de pases de cara a su planificación deportiva para el año que viene. Y es que desde Ecuador revelaron que ya hubo un acercamiento con Carlos Gruezo, mediocampista ecuatoriano de 31 años que está libre tras rescindir su vínculo con Santos Laguna y que en el pasado reciente completó 65 partidos internacionales con su selección.

La prensa norteña remarcó que Gruezo, quien quedó como agente libre en septiembre último tras su paso por el fútbol mexicano, podría cambiar de aires en el 2027 y Universitario apareció como una alternativa real sobre la mesa. Desde Ecuador agregaron que por el momento solo se trata de diálogos iniciales, más no de una propuesta formal o de un acercamiento que vaya a concretarse en las próximas horas.

Además de su pasado internacional con la Selección de Ecuador, en el currículum de Carlos Grueso sobresale su participación en dos Copas del Mundo, en la del 2014 y 2022, además de una interesante etapa en la Bundesliga jugando por el Stuttgart entre el 2014 y 2015, y por el Augsburgo entre el 2019 y 2022. Precisamente por aquellos años fue donde más regularidad tuvo en la ‘Tricolor’.

Después de haber militado en el balompié alemán, Gruezo dio el salto a la MLS y jugó en San Jose Earthquakes entre el 2023 y 2024, para finalmente volver a su país en el 2025 para jugar por Liga Universitaria de Quito. Este año tuvo la oportunidad de jugar en Santos Laguna de México durante el primer semestre, pero de mutuo acuerdo rompió su vínculo contractual que todavía finalizaba en diciembre del próximo año.

Carlos Gruezo disputó dos Mundiales con Ecuador. (Foto: Getty Images)

Ahora siendo agente libre, Universitario aparece en el horizonte de Carlos Gruezo como una alternativa, aunque no la única. Sebastián Machado, periodista de DSports, afirmó que el volante nacido en Santo Domingo también tuvo un acercamiento con Junior de Barranquilla y podría ser su próximo destino si las conversaciones avanzan positivamente en las siguientes semanas. Es decir, la ‘U’ no es la única opción para el futbolista.

En el programa Demarcados precisaron que recientemente Franco Velazco, administrador provisional de la ‘U’, estuvo en Ecuador a propósito de la participación del equipo femenino en la Copa Libertadores y que ahí habría sido el momento en el que se dio el primer contacto con Gruezo. Veremos cómo avanza esta noticia en desarrollo en las próximas semanas y si finalmente el ecuatoriano termina mudándose a Ate para la temporada que viene.

Carlos Gruezo quedó libre tras desvincularse de Santos Laguna. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-1 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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