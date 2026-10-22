Alianza Lima volvió a meterse en la pelea por el Torneo Clausura luego de encadenar tres triunfos consecutivos en la Liga 1 después de su derrota en el clásico ante Universitario de Deportes, por lo que estas cinco jornadas que faltan serán claves en el desenlace del campeonato. Sin embargo, se sabe que la planificación deportiva para la temporada que viene no empezará cuando finalice la presente campaña, por lo que en las últimas horas se conoció un nombre que podría llegar a La Victoria en el 2027.

Según comentaron en el programa Hablemos de MAX, Alianza Lima podría insistir nuevamente en el fichaje de Pedro Gallese para el mercado de pases de la próxima temporada. Como se recuerda, el portero nacional fue tentado por los íntimos a mitad de año, pero finalmente no logró desvincularse de Deportivo Cali para llegar como agente libre.

Esto se da en un panorama en donde Alejandro Duarte, arquero titular en Alianza Lima, viene siendo cuestionado por sus constantes errores y la inseguridad que esto genera cada vez que el equipo rival ataca su portería. El último se dio el fin de semana pasado frente a Atlético Grau, donde un error de cálculo significó el descuento de los visitantes.

Pedro Gallese tiene contrato con Deportivo Cali hasta mediados del 2027. (Foto: Deportivo Cali)

Sí bien Duarte ha recibido el respaldo público de Pablo Guede, en Alianza Lima están abiertos a analizar el mercado si es que se presenta una posibilidad clara para volver a tener a Pedro Gallese en el plantel. Y es que el ‘Pulpo’ ya tuvo un breve paso por tienda blanquiazul cuando estuvo en el club durante el 2019.

Un detalle que no puede pasar desapercibido es que Pedro Gallese tiene contrato con Deportivo Cali hasta junio del 2027, por lo que una negociación para que pueda firmar por Alianza Lima dependería del trato directo de club a club, o que el propio futbolista logre desvincularse del conjunto colombiano por mutuo acuerdo.

Lo cierto es que en Alianza Lima quieren que el guardameta titular para el 2027 sea peruano, para así no ocupar una plaza de extranjero a sabiendas de que es posible que pasen de ser siete a seis si es que se ejecutan los posibles cambios en el reglamento de la Liga 1. Veremos cómo se desarrolla esta alternativa con el correr de los meses y finalmente Pedro Gallese vuelve a vestirse de blanquiazul.

Pedro Gallese jugó en Alianza Lima en el 2019. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 25 de octubre desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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