Resultados de la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: Todos los ganadores de la cartelera de boxeo

Canelo Álvarez derrotó a Christian Mbilli por decisión unánime este sábado 31 de octubre de 2026, en el combate estelar celebrado en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, y recuperó el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El boxeador mexicano consiguió la victoria con tarjetas oficiales de 115-112, 116-111 y 117-110, en una respuesta deportiva tras su derrota ante Terence Crawford hace 13 meses.

Aunque Mbilli mostró resistencia durante los primeros asaltos, Álvarez tomó el control en la mitad y el tramo final del combate gracias a la precisión de sus golpes, su disciplina defensiva y su experiencia sobre el cuadrilátero.

A sus 36 años, Canelo vuelve a situarse en la escena titular de las 168 libras, mientras Hamzah Sheeraz y el campeón interino del CMB, Lester Martínez, aparecen entre los posibles rivales para su próximo compromis

¿Quién ganó la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

Peleas Categoría Resultados Canelo Álvarez vs. Christian Mbili Mundial WBC del peso supermedio Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime (115-112; 116-111; 117-110) a Christian Mbilli y recupera el título supermediano del CMB. Jaime Munguia vs. Nikita Zon Mundial WBA del supermedio Jaime Munguía derrotó a Nikita Zon por decisión unánime (116-112 y 117-111 × 2). Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon Mundial WBO del peso pluma Rafael Espinoza derrotó a Ricardo Blandón por TKO en el tercer asalto, luego de que el médico detuviera el combate. David Picasso vs. Carl Jammes Martin Peso supergallo Carl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93). Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas Peso superpluma Derrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto. Carlos Emilio Rojo vs. Flavius Biea Peso medio Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto. Brayan León Salgado vs. Héctor Octavio Aguirre Peso supermedio Brayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2). Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina Peso superpluma Sultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2). Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez Peso supermedio Bek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO).

Canelo Álvarez: Record

Peleas totales: 68

Victorias: 63

Por nocaut (KO/TKO): 39

Por decisión: 24

Derrotas: 3 (todas por decisión)

Empates: 2

País: México

Edad: 36 años

Álvarez ha conquistado títulos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes: peso superwélter (154 lb), peso mediano (160 lb), peso supermediano (168 lb) y peso semipesado (175 lb).

RIAD (ARABIA SAUDITA), 31/10/2026.- Resultados de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO: sigue el combate estelar, los ganadores y las tarjetas oficiales de los jueces. FOTO DE DAZN.COM

Christian Mbili: Record

Peleas totales: 30

Victorias: 29

Por nocaut (KO/TKO): 24

Por decisión: 5

Derrotas: 0

Empates: 1 (decisión dividida frente a Lester Martínez en septiembre de 2025)

Edad: 31 años

País: Camerún/Francia

Entre sus triunfos más destacados se encuentran victorias sobre Sergiy Derevyanchenko, Maciej Sulecki, Carlos Góngora y Rohan Murdock.