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Resultados de la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: Todos los ganadores de la cartelera de boxeo
El boxeador mexicano volvió a la cima de las 168 libras con un triunfo por decisión unánime sobre Christian Mbilli en Arabia Saudita. Revisa cómo quedó la pelea, qué puntuaron los jueces y quiénes ganaron en la cartelera.
Canelo Álvarez derrotó a Christian Mbilli por decisión unánime este sábado 31 de octubre de 2026, en el combate estelar celebrado en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, y recuperó el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El boxeador mexicano consiguió la victoria con tarjetas oficiales de 115-112, 116-111 y 117-110, en una respuesta deportiva tras su derrota ante Terence Crawford hace 13 meses.
Aunque Mbilli mostró resistencia durante los primeros asaltos, Álvarez tomó el control en la mitad y el tramo final del combate gracias a la precisión de sus golpes, su disciplina defensiva y su experiencia sobre el cuadrilátero.
A sus 36 años, Canelo vuelve a situarse en la escena titular de las 168 libras, mientras Hamzah Sheeraz y el campeón interino del CMB, Lester Martínez, aparecen entre los posibles rivales para su próximo compromis
¿Quién ganó la pelea Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?
|Peleas
|Categoría
|Resultados
|Canelo Álvarez vs. Christian Mbili
|Mundial WBC del peso supermedio
|Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime (115-112; 116-111; 117-110) a Christian Mbilli y recupera el título supermediano del CMB.
|Jaime Munguia vs. Nikita Zon
|Mundial WBA del supermedio
|Jaime Munguía derrotó a Nikita Zon por decisión unánime (116-112 y 117-111 × 2).
|Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon
|Mundial WBO del peso pluma
|Rafael Espinoza derrotó a Ricardo Blandón por TKO en el tercer asalto, luego de que el médico detuviera el combate.
|David Picasso vs. Carl Jammes Martin
|Peso supergallo
|Carl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).
|Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas
|Peso superpluma
|Derrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto.
|Carlos Emilio Rojo vs. Flavius Biea
|Peso medio
|Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto.
|Brayan León Salgado vs. Héctor Octavio Aguirre
|Peso supermedio
|Brayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).
|Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina
|Peso superpluma
|Sultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).
|Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez
|Peso supermedio
|Bek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO).
Peso supermediano (título mundial de la AMB): Jaime Munguía derrotó a Nikita Zon por decisión unánime (116-112 y 117-111 × 2).
Pluma (título mundial de la OMB): Rafael Espinoza derrotó a Ricardo Blandón por TKO en el tercer asalto, luego de que el médico detuviera el combate.
Superpluma: Reito Tsutsumi derrotó a Raymundo Rojas García por TKO en el segundo asalto
Supergallo: Carl Jammes Martin venció a David Picasso por decisión dividida (94-94, 95-94 y 96-93).
Superpluma: Sultan Almohammed derrotó a Erick Jahir Urvina Villegas por decisión unánime (60-54 y 59-55 × 2).
Supermediano: Bek Nurmaganbet noqueó a Marcos Vázquez Rodríguez en el primer asalto (KO).
Mediano: Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por TKO en el cuarto asalto.
Supermediano: Brayan León derrotó a Héctor Aguirre por decisión unánime (77-75 y 78-74 × 2).
¿Quién es Christian Mbilli y de dónde es?
Christian Mbilli es un boxeador profesional nacido en Yaundé, Camerún, el 26 de abril de 1995. Desarrolló su carrera amateur representando a Francia y posteriormente estableció su base profesional en Montreal, Canadá.
¿Cuándo perdió Canelo Álvarez sus títulos mundiales supermedianos?
Canelo perdió sus cinturones de la AMB, CMB, FIB y OMB el 13 de septiembre de 2025, cuando cayó por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas.
¿Cómo consiguió Christian Mbilli el campeonato mundial del CMB?
Mbilli conquistó el título interino supermediano del CMB en junio de 2025, al derrotar a Maciej Sulecki. Posteriormente empató con Lester Martínez en septiembre de ese año. En enero de 2026 fue elevado a campeón absoluto después de que el organismo retirara el cinturón a Terence Crawford.
¿Quién es el favorito para ganar Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?
Canelo Álvarez aparece como favorito en las cuotas de apuestas proporcionadas, con una línea de -330, frente a las opciones de victoria de Mbilli. Sin embargo, el campeón francés cuenta con ventajas estadísticas en alcance, volumen de golpes y porcentaje de nocaut.
Canelo Álvarez y Christian Mbilli se enfrentan este sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una pelea que enfrenta la experiencia del excampeón mexicano con el poder de nocaut del invicto púgil camerunés nacionalizado francés. El combate, que será transmitido por DAZN PPV en Estados Unidos, marca el regreso de Canelo a una disputa por un título mundial desde su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Mbilli, quien llega como campeón absoluto del CMB con un récord de 29 victorias, 24 por nocaut y un empate, buscará defender su corona ante un Álvarez que registra 63 triunfos, 39 nocauts, tres derrotas y dos empates. Sigue aquí el minuto a minuto de Canelo vs. Mbilli, con los resultados de cada asalto, los golpes más importantes, las incidencias del combate, las estadísticas y el desenlace de la pelea por el título mundial supermediano.
Canelo Álvarez: Record
- Peleas totales: 68
- Victorias: 63
- Por nocaut (KO/TKO): 39
- Por decisión: 24
- Derrotas: 3 (todas por decisión)
- Empates: 2
- País: México
- Edad: 36 años
Álvarez ha conquistado títulos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes: peso superwélter (154 lb), peso mediano (160 lb), peso supermediano (168 lb) y peso semipesado (175 lb).
Christian Mbili: Record
- Peleas totales: 30
- Victorias: 29
- Por nocaut (KO/TKO): 24
- Por decisión: 5
- Derrotas: 0
- Empates: 1 (decisión dividida frente a Lester Martínez en septiembre de 2025)
- Edad: 31 años
- País: Camerún/Francia
Entre sus triunfos más destacados se encuentran victorias sobre Sergiy Derevyanchenko, Maciej Sulecki, Carlos Góngora y Rohan Murdock.
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Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime (115-112; 116-111; 117-110) a Christian Mbilli y recupera el título supermediano del CMB.