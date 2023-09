Hacer deporte no solo trae beneficios a la salud, también permite contribuir con causas solidarias como Corre Conmigo 5K, una prueba de running organizada por la Sociedad Peruana de Síndrome Down con el apoyo de Caja Piura, que como cada año destinará los fondos recaudados al empoderamiento y defensa de los derechos de personas con Síndrome de Down.

Se espera que tres mil personas colaboren con esta carrera inclusiva que recorrerá 5 kilómetros alrededor del pentagonito, este domingo 3 de setiembre, a partir de las 8:00 de la mañana. Todos los participantes recibirán un polo y las inscripciones se registran en la web https://www.corre5k.spsd.org.pe/. Corre Conmigo 5K se realiza desde el 2005 con el objetivo de cambiar la percepción general sobre el síndrome de Down y crear un ambiente inclusivo donde las personas con esta condición puedan desarrollar sus talentos, habilidades y relaciones sociales.

“Todos están invitados, desde niños hasta personas de la tercera edad. Cada participante puede elegir entre correr, caminar, trotar o andar en bicicleta. El deporte se convierte en una magnífica razón, ya que no solo brinda bienestar, sino que también ofrece la oportunidad de fomentar una sociedad más inclusiva a través de esta iniciativa” , expresó la presidenta del Directorio de Caja Piura, Mercedes Franco.

La Sociedad Peruana de Síndrome Down se dedica, desde 1995, a guiar y acompañar a individuos con síndrome de Down y sus círculos cercanos, fomentando una sociedad que celebra y respeta la diversidad. En la actualidad, cuenta con familias asociadas en todo el Perú. La titular de la microfinanciera piurana afirmó que, “la inclusión en todo sentido es un pilar fundamental para la entidad. Nos solidarizamos con este tipo de iniciativas que promueven una sociedad con oportunidades para todos y que fomenta la comprensión, la aceptación y el respeto mutuo” , concluyó.

Con apoyo celeste

Sporting Cristal se sumó ayer al Corre Conmigo 5K, que se organiza la mañana de este domingo en el pentagonito, en San Borja. Es más, los celestes recibieron ayer en La Florida, la visita de los miembros y jóvenes de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, que compartieron gratos momentos con el equipo profesional, reserva y fútbol formativo.

Los niños recibieron el cariño de los futbolistas profesionales y en formación, e inclusive, pudieron inmortalizar aquel momento con fotografías que quedarán en el recuerdo. Además, se pusieron la ‘mica’ celeste. Es más, Jorge Cazulo, entrenador de la reserva y exjugador de los bajopontinos, recordó el título del 2018 al ver a una de las invitadas con la camiseta de aquella mágica temporada. De esta forma, se espera que más personas se suman a esta carrera benéfica en favor de los niños y jóvenes de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down.

