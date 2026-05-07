El atleta encargado de darle al Perú una medalla olímpica luego de 32 años, Stefano Peschiera, conversó en ‘Juego en Corto’ sobre la vela, deporte que lo llevó a lo más alto en los Juegos Olímpicos de París 2024. El deportista de 31 años, que forma parte del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, se refirió a su participación en los próximos Juegos Olímpicos de 2028 y en los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima en 2027.

Peschiera aseguró que muchas veces el principal rival de un atleta está en la cabeza. El peruano explicó que crecer pensando en desventaja termina afectando el rendimiento y señaló que el problema también pasa por un tema cultural en el país. “Estamos acostumbrados a crecer pensando que nacimos en desventaja”, comentó durante la conversación.

El deportista recordó que competía con presupuestos muy inferiores respecto a atletas de países potencia, pero decidió no usar eso como excusa. Incluso, reveló que mientras otros deportistas contaban con mayores recursos, él debía “hacer magia” para sostener sus entrenamientos y competencias en Europa.

“Yo hubiera podido decir desde el principio que no iba a ganar, pero ya estás perdiendo antes de empezar”, señaló. Para Stefano, el cambio estuvo en rodearse de personas con mentalidad ganadora, como uno de sus grandes referentes: un campeón olímpico brasileño con quien tuvo la oportunidad de entrenar.

Además, el peruano destacó la importancia del “talento mental” en los deportistas de alto rendimiento. Comparó este aspecto con las habilidades técnicas o físicas y explicó que existen atletas que tienen la capacidad de competir sin dejarse dominar por la presión.

Por otro lado, Peschiera también habló sobre lo especial que será competir nuevamente en casa durante los Juegos Panamericanos Lima 2027. El velerista confesó que ganar en Perú tiene un significado distinto y recordó con emoción la medalla de oro conseguida en los Juegos Bolivarianos.

“Competir en casa es especial”, sostuvo el deportista nacional, quien además reveló que uno de sus grandes sueños es conquistar una medalla panamericana frente al público peruano. Esa ilusión, según dijo, también es una de las razones por las que sigue compitiendo al máximo nivel.

Finalmente, Stefano contó que viene trabajando en un proyecto para dejar un legado deportivo en el país. El medallista indicó que impulsa la creación de un Centro de Alto Rendimiento que permita masificar el deporte y generar más oportunidades para las nuevas generaciones de atletas peruanos.

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