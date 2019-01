Difícil decisión: Andy Murray anunció que se retirará este año tras intensos dolores en la cadera

"Es posible que el Australian Open sea mi último torneo", declaró este viernes entre lágrimas el escocés Andy Murray , que anunció que pondrá fin a su carrera esta temporada debido a los intensos dolores que sufre en la cadera.

El exnúmero uno del tenis mundial, tres veces ganador de un Grand Slam, rompió a llorar en una conferencia de prensa en Melbourne en la que contó que el dolor se había vuelto casi insoportable.



"Puedo jugar con límites. Pero los límites y el dolor al mismo tiempo no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos", dijo el escocés.

Objetivo Wimbledon

Murray, de 31 años, indicó que le gustaría poner fin a su carrera en casa, en Wimbledon, pero reconoció que quizás no llegue hasta ahí. A Murray se lo recordará por haber sido el primer británico en ganar Wimbledon en 77 años y como un jugador que se abrió camino hasta lo más alto en una época de oro en la que también destacaban Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.



"Donde me gustaría poner fin a la competición es en Wimbledon, pero no estoy seguro de que vaya a poder hacerlo", admitió. "Llevo luchando mucho tiempo. No estoy seguro de que pueda jugar con dolor durante otros cuatro o cinco meses. Hice prácticamente todo lo que pude para intentar que mi cadera mejore y no sirvió de mucho", añadió.



Como se recuerda, Andy Murray se retiró del Australian Open pasado para someterse a una operación de cadera y se reincorporó junio. Solo apareció en cuatro ocasiones más antes de poner fin a su temporada en septiembre.



Pero la semana pasada cayó en la segunda ronda de Brisbane y el jueves abandonó después de menos de una hora un partido de entrenamiento con Novak Djokovic.



"Creo que hay probabilidades de que el Abierto de Australia sea mi último torneo", dijo sobre el primer Grand Slam de 2019, que se disputará del 14 al 27 de enero.



FUENTE: EFE