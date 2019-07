Murray y Williams vs. Martin y Atawo chocan en segunda ronda de dobles mixtos en Wimbledon 2019

Andy Murray-Serena Williams vs. Martin-Atawo: sigue el partido de dobles mixtos en la Cancha Central en Wimbledon 2019 desde las 9:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Andy Murray-Serena Williams y Martin-Atawo será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que define al clasificado a la siguiente ronda de Wimbledon 2019.

La pareja conformada por el británico Andy Murray y la estadounidense Serena Williams tendrán otra prueba en el doble mixtos contra el francés Fabrice Martin y la también estadounidense Raquel Atawo.

Los ex líderes del ránking ATP en sus respectivas ramas jugaron su primer partido en esta categoría de Wimbledon 2019 el pasado sábado 6 de julio y se llevaron una victoria para clasificar a los dieciseisavos de final.

Andy Murray y Serena Williams no tuvieron problemas para superar a la pareja formada por el alemán Andreas Mies y la chilena Alexa Guarachi por 6-4 y 6-1, en un duelo que duró una hora y 19 minutos.

De su lado, el dúo formado por Fabrice Martin y Raquel Atawo debutarán en Wimbledon 2019, pues consiguieron el boleto a la segunda ronda directamente.

El ganador del encuentro Murray-Williams vs. Martin-Atawo se medirán a los octavos de final a la pareja del brasileño Bruno Soares y la estadounidense Nicole Melichar.

Andy Murray-Serena Williams vs. Martin-Atawo: horarios del partido

Perú 9:30 a.m.

Ecuador 9:30 a.m.

Colombia 9:30 a.m.

México 9:30 a.m.

Bolivia 10:30 a.m.

Paraguay 10:30 a.m.

Chile 10:30 a.m.

Venezuela 10:30 a.m.

Argentina 11:30 a.m.

Uruguay 11:30 a.m.

Brasil 11:30 a.m.

España 4:30 p.m.



