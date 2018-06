Nicolás Kicker pagará muy caro hacer trampa, tanto que ha puesto en riesgo su carrera. El tenista argentino fue suspendido por seis años y deberá pagar una multa de 25 mil dólares por amañar partidos.



El Programa Anticorrupción del Tenis dio la sanción luego de que fuese declarado culpable de amañar partidos en los torneos 'challenger' de Padua (Italia) y Barranquilla, ambos en 2015.



A pesar de que recibió seis años, la mitad del período queda en suspenso y pendiente de que Kicker no cometa más infracciones. Eso sí, por lo menos estará tres años sin poder jugar torneo alguno.



Kicker, de 25 años, fue encontrado culpable de amañar el resultado de un partido en el torneo ATP Challenger en Padua en junio de 2015 y otro de la misma categoría en Barranquilla (Colombia) en septiembre de ese mismo año.



También fue declarado culpable de no informar de su comportamiento corrupto y de no cooperar con una investigación del Programa Anticorrupción en el Tenis sobre las acusaciones formuladas en su contra. EFE