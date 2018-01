Hace una semana, Serena Williams regresó a las canchas en Abu Dhabi tras dar a luz a su hija Alexis Olympia. Aunque perdió ante la letona Jelena Ostapenko, lo importante fue que la exnúmero retomaba la actividad de cara al Australian Open 2018 .



Sin embargo, la vigente campeona del primer Grand Slam del año anunció su retiro de dicho torneo, al considerar que aún no está al nivel necesario. Para Williams, no basta con solo regresar, sino que cuando se dé tiene que pelear por el título.

"Después de competir en Abu Dabi me di cuenta de que, aunque estoy muy cerca, aún no me encuentro donde personalmente me gustaría estar", dijo la ganadora de 23 Grand Slam.

"Mi entrenador me ha aconsejado que acepte los torneos cuando esté preparada para llegar hasta el final. Puedo competir, pero no quiero únicamente competir, quiero hacer mucho más que eso y para hacerlo necesitaré un poco más de tiempo", agregó.

Williams ganó la edición 2017 del Australian Open. (AFP) Williams ganó la edición 2017 del Australian Open. (AFP) AFP

Este es un nuevo golpe al primer Grand Slam del año, después de las renuncias del británico Andy Murray y del japonés Kei Nishikori. Cabe señalar que Rafael Nadal y Novak Djokovic han confirmado su asistencia, pero tampoco están al cien por ciento.

FUENTE (AP)