¡Hasta pronto! Las emotivas palabras de las figuras del tenis tras el adiós de Andy Murray [VIDEO]

Una especial despedida tuvo Andy Murray del Australian Open 2019 tras perder, y ser eliminado en primera ronda, a manos de Roberto Bautista en cinco sets. Al escocés, estrellas actuales del deportes le dedicaron emotivas palabras, también luego de que el tenista anunciara su retiro para el presente año.

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev,

John Isner, Marin Cilic y Nick Kyrgios, representaron a la rama masculina, mientras que por la femenina lo hicieron Caroline Wozniacki, Sloane Stephens y Karolína Plíšková



El español Rafael Nadal, segundo cabeza de serie del Australian Open, lamentó la decisión de Andy Murray. "Muy triste por saber tu decisión. Pero a veces la vida no es perfecta, solo quiero darte las gracias por todas las cosas que le diste al tenis", indicó el tenista de 32 años.

La leyenda Roger Federer no dudó en elogiar la carrera de Andy Murray. "Impresionante carrera, te felicito, amigo. Has enorgullecido a Escocia, Gran Bretaña, eres un caballero. Es difícil alcanzar eso que has logrado como tenista. Eres un gran compañero en los vestuarios. Algo que también se destaca", dijo el suizo.

Novak Djokovic recordó un episodio de la infancia en el que coincidió con Andy Murray. "Qué gran viaje que hemos hecho juntos. Hemos jugado juntos cuando teníamos 12 años en un pequeño pueblo de Francia. Me pasaste por arriba aquella vez. Quien hubiera dicho en ese entonces que íbamos a tener las carreras que tuvimos", contó el serbio.

Uno a uno, los tenistas destacaron los hecho por Andy Murray, que observaba con mucha atención las imágenes que mostraba la pantalla del Melbourne Arena. "Decidiré la semana que viene si paso por el quirófano en poco tiempo o si, por el contrario, descanso hasta Wimbledon para jugar allí mi último torneo", sentenció Murray.