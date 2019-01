Australian Open 2019 EN VIVO vía ESPN: sigue los partidos del primer Grand Slam desde Melbourne

Sigue en VIVO Y EN DIRECTO la primera ronda del Australian Open 2019 , que se juega en Melbourne, este lunes 14 de enero desde las 11:00 horas (hora local, 7:00 pm. del domingo 13 de enero hora peruana). El evento será transmitido por la señal de ESPN. Para ver tenis EN VIVO como este encuentro, tienes varias alternativas, algunas de ellas son por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Roger Federer, vigente doble campeón, y Rafael Nadal, su histórico rival, son las principales atracciones de la primera jornada del Abierto de Australia, este lunes en Melbourne.

Ya en la noche, en la Rod Laver Arena, Federer iniciará el camino hacia su séptimo título, un récord, ante el uzbeko Denis Istomin (99º).

Nadal, ganador en Australia en 2009, jugará antes, frente al australiano James Duckworth, que se beneficia de una invitación (238º).

También será muy seguida la primera ronda del escocés Andy Murray, que el jueves anunció que dejará el tenis a lo largo de la presente temporada debido a sus dolores en la cadera. Se enfrentará a un jugador en forma, el español Roberto Bautista (23º), que acaba de ganar en Doha.

En categoría femenina la vigente campeona, la danesa Caroline Wozniacki, se enfrenta a la belga Alison Van Uytvanck, mientras que la rusa Maria Sharapova juega ante la británica Harriet Dart.

Australia Open: Rol de partidos día 1:



Rod Laver Arena

Lunes 14 - desde 11:00 am. (hora local) / Domingo 13 - 7:00 pm. (hora Perú)

- Maria Sharapova (RUS/N.30) - Harriet Dart (GBR/Q)

- James Duckworth (AUS) - Rafael Nadal (ESP/N.2)

- Polona Hercog (SLO) - Angelique Kerber (GER/N.2)



Lunes 14 - desde 7:00 pm. (hora local) / 11:00 am. (hora Perú)



- Alison Van Uytvanck (BEL) - Caroline Wozniacki (DEN/N.3)

- Denis Istomin (UZB) - Roger Federer (SUI/N.3)



Margaret Court Arena

Lunes 14 - desde 11:00 am. (hora local) / Domingo 13 - 7:00 pm. (hora Perú)

- Julia Goerges (GER/N.14) - Danielle Collins (USA)

- Sloane Stephens (USA/N.5) - Taylor Townsend (USA)



No antes del lunes 14 a las 3:00 pm. (hora local) / Domingo 13 - 11:00 pm. (hora Perú)

- Alex De Miñaur (AUS/N.27) - Pedro Sousa (POR)



Lunes 14 - desde 7:00 pm. (hora local) / 11:00 am. (hora Perú)

- Ashleigh Barty (AUS/N.15) - Luksika Kumkhum (THA)

- Marin Cilic (CRO/N.6) - Bernard Tomic (AUS)



Melbourne Arena

Lunes 14 - desde 11:00 am. (hora local) / Domingo 13 - 7:00 pm. (hora Perú)

- Kevin Anderson (RSA/N.5) - Adrian Mannarino (FRA)

- Maria Sakkari (GRE) - Jelena Ostapenko (LAT/N.22)

- Kyle Edmund (GBR/N.13) - Tomas Berdych (CZE)



No antes del lunes 14 a las 6:00 pm. (hora local) / 2:00 am. (hora Perú)

- Roberto Bautista (ESP/N.22) - Andy Murray (GBR)



No antes del lunes 14 a las 7:00 pm. (hora local) / 11:00 am. (hora Perú)

- Petra Kvitova (CZE/N.8) - Magdalena Rybarikova (SVK)



1573 Arena

Lunes 14 - desde 11:00 am. (hora local) / Domingo 13 - 7:00 pm. (hora Perú)

- Jessika Ponchet (FRA/Q) - Caroline Garcia (FRA/N.19)

- Grigor Dimitrov (BUL/N.20) - Janko Tipsarevic (SRB)

- Alison Riske (USA) - Kiki Bertens (NED/N.9)



No antes del lunes 14 a las 5:00 pm. (hora local) / 9:00 am. (hora Perú)

- Matthew Ebden (AUS) - Jan Lennard Struff (GER)



Court N. 3

Lunes 14 - desde 11:00 am. (hora local) / Domingo 13 - 7:00 pm. (hora Perú)

- Anna Kalinskaya (RUS/Q) - Aryna Sabalenka (BLR/N.11)

- Stefanos Tsitsipas (GRE/N.14) - Matteo Berrettini (ITA)

- Ellen Perez (AUS) - Yafan Wang (CHN)

- Feliciano Lopez (ESP) - Jordan Thompson (AUS)



Court N. 7

Lunes 14 - desde 11:00 am. (hora local) / Domingo 13 - 7:00 pm. (hora Perú)

- Peter Gojowczyk (GER) - Karen Khachanov (RUS/N.10)



Court N. 8

Lunes 14 - desde 11:00 am. (hora local) / Domingo 13 - 7:00 pm. (hora Perú)

- Donna Vekic (CRO/N.29) - Kristina Mladenovic (FRA)

- Reilly Opelka (USA) - John Isner (USA/N.9)

- Gaël Monfils (FRA/N.30) - Damir Dzumhur (BIH)



FUENTE: AFP