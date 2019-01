Australian Open 2019 EN VIVO: sigue los partidos y resultados de la tercera ronda

La tercera ronda del Australian Open 2019 ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) se jugará desde Melbourne. Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic son los principales favoritos. La transmisión será vía ESPN para toda Latinoamérica.

El Australian Open 2019 entró en su tercera ronda con 32 jugadores clasificados para los dieciseisavos de final y con Roger Federer, actual campeón, Rafael Nadal y Novak Djokovic como favoritos para estar en el podio. Uno de los favoritos como Andy Murray ya quedó fuera.

El 'Expreso suizo' llega a esta tercera ronda sin haber cedido set alguno tras vencer a Denis Istomin y Daniel Evans. Ahora su oponente será el estadounidense Taylor Fritz, al que ya enfrentó en una ocasión.

Rafael Nadal, en tanto, llega en óptimas condiciones a esta etapa del Australian Open con dos triunfos claros contra James Duckworth y Maththew Ebden. Ahora le tocará enfrentar a Alex De Minaur. Mientras que Novak Djokovic enfrentará a Denis Shapovalov tras dejar en el camino a Mitchell Krueger y Jo-Wilfried Tsonga.

No te pierdas la mejor cobertura del Abierto de Australia a través de nuestras plataformas que te llevará todos los resultados de esta tercera jornada en su sexto día de competencia.

Mira el rol de partidos, resultados y clasificados de la segunda ronda del Australia Open:



Novak Djokovic vs. Denis Shapovalov

Davi Goffim vs. Daniil Medvedev

Fabio Fognini vs. Pablo Carreno Busta

Joao Sousa vs. Kei Nishikori

Alexander Zverev vs. Alex Bolt

Pierre Herbert vs. Milos Raonic

Borna Coric vs. Filip Krajinovic

Lucas Pouille vs. Alexei Popyrin

Marin Cilic vs. Fernando Verdasco

Roberto Baustista Agut vs. Karen Khachanov

Steganos Tsitsipas vs. Nikoloz Basilashvili

Taylor Fritz vs. Roger Federer

Frances Tiafoe vs. Andreas Seppi

Grigor Dimitrov vs. Thomas Fabbiano

Tomas Berdych vs. Diego Schwartzman

Alex De Minaur vs. Rafael Nadal