Australian Open 2019 EN VIVO: partidos y resultados de la cuarta ronda del primer Grand Slam de la temporada

Sigue toda la emoción del tenis desde el Australian Open 2019 EN VIVO con el orden de clasificación, partidos, resultados y todo sobre la cuarta ronda del torneo que se disputa en Melbourne. El primer grand slam del año ya arrancó y te llevamos la mejor información.

La cuarta ronda del Abierto de Australia o los octavos de final empezarán a jugarse la tarde-noche de este sábado en Perú, que es la mañana australiana con partidos atractivos y a la expectativa de que Roger Federer y Rafael Nadal se vuelvan a enfrentar en un Grand Slam, aunque en esta ocasión solo podría ser en las semifinales del torneo que se disputa en Melbourne.

El 'Expreso Suizo' y el 'Toro español' no tuvieron mayores problemas en la tercera ronda para superar a Fritz y De Minaur, respectivamente y mantener el invicto en sets. Pero el que cedió su primer juego en lo que va del torneo fue Novak Djokovic.

El serbio, actual número uno del ranking de la ATP, avanzó a la cuarta etapa del Australian Open tras vencer al canadiense Denis Shapovalov, quien logró arrebatarle un set, aunque no fue suficiente para dar la sorpresa en el certamen.

El que están avanzando a pasos agigantados en el Australian Open es el alemán Alexander Zvedev, que de seguir con el mismo ritmo que ha mostrado hasta ahora se vería en semifinales contra Novak Djokovic. Esta sería la revancha del ATP World Tour donde 'Sacha' venció a 'Nole' en la final.

Mira el rol de partidos, resultados y clasificados de la cuarta ronda del Australian Open:



Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev

Kei Nishikori vs. Pablo Carreno Busta

Alexander Zverev vs. Milos Raonic

Borna Coric vs. Lucas Pouille

Marin Cilic vs. Roberto Baustista Agut

Steganos Tsitsipas vs. Roger Federer

Frances Tiafoe vs. Grigor Dimitrov

Tomas Berdych vs. Rafael Nadal