¡No pudo! Chileno Christian Garín cayó ante Andréi Rublev en primera ronda de Wimbledon 2019

Christian Garin cayó este martes ante el ruso Andrey Rublev (4-6, 6-4, 7-5 y 6-4) y dejó el torneo de Wimbledon sin chilenos.



Garin, número 34 del mundo y que la semana pasada jugó la exhibición de The Boodles en Londres, no pudo hacer bueno el llevarse el primer parcial y terminó cediendo el encuentro en cuatro sets.

Esta derrota se une a la sufrida este lunes por Nicolás Jarry ante el italiano Andreas Seppi, por lo que Wimbledon se queda sin jugadores chilenos.

FUENTE: EFE

Cristian Garin arrancará este martes 2 de julio su camino en el tercer Grand Slam de la temporada. El chileno se medirá en el debut contra Andrey Rublev, joven tenista de nacionalidad rusa.

El sudamericano iniciará su participación en Wimbledon 2019 con una gran noticia: ascendió una casilla en el ránking ATP. En la reciente publicación, el mapochino apareció en el puesto 34 con mil 259 unidades.

Garin participó en tres torneos a modo de preparación. El sureño llegó hasta los cuartos de final del Libema Open en Holanda. En dicha instancia, luego de vencer al italiano Salvatore Caruso y al local Robin Haase, cayó contra el croata Borna Coric.

Posteriormente, el chileno estuvo presente en el torneo de Queen’s. En esta tradicional competencia solo alcanzó a disputar un encuentro, pues perdió frente a otro croata, Marin Cilic por 2-0 (6-1 y 7-6).

Finalmente, Cristian Garin tuvo una prueba de fuego contra el número uno del planeta: Novak Djokovic. El sudamericano no pudo ante ‘Nole’ y cayó en el Boodles Challenge con parciales de 6-2 y 6-4.

En Wimbledon 2019, Garin se medirá por primera vez a Andrey Rublev, actualmente en la posición 79 del ATP. El vencedor de este encuentro se verá las caras contra Dominic Thiem o Sam Querry en la segunda ronda.

Garin vs. Rublev: horarios del partido

Perú 6:30 a.m.

Ecuador 6:30 a.m.

Colombia 6:30 a.m.

México 6:30 a.m.

Bolivia 7:30 a.m.

Paraguay 7:30 a.m.

Chile 7:30 a.m.

Venezuela 7:30 a.m.

Argentina 8:30 a.m.

Uruguay 8:30 a.m.

Brasil 8:30 a.m.

España 1:30 p.m.



