Argentina, con un marcado favoritismo, recibirá desde este viernes (9:00 am de Perú por Movistar Deportes / 11:00 am de Argentina por TyC Sports) a Colombia en uno de los encuentros de repesca del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2018. La serie se jugará en el estadio cerrado Aldo Cantoni, en la ciudad de San Juan.



Para esta serie, y tal como sucede desde hace un par de temporadas, Argentina no contará con su principal estrella, Juan Martín del Potro. El número 3 del ránking mundial, quien viene de ser finalista en el US Open, decidió dar un paso al costado tras el título logrado en 2016.

En este contexto, quien liderará la formación albiceleste será Diego Schwartzman, 14 del mundo, acompañado en los individuales por Guido Pella (62). Mientras que el punto del dobles lo disputarán Horacio Zeballos, 31 de la especialidad, y Máximo González (41).

La otra novedad estará en la conducción del equipo, pues el capitán será Gastón Gaudio, exnúmero 5 del mundo y campeón de Roland Garros 2004. Será un tridente de capitanes que se completa con Guillermo Cañas y Guillermo Coria, todos exitosos integrantes de la recordada 'Legión Argentina'.

Del otro lado, Colombia, capitaneada por Pablo González, alineará a Daniel Galán (209 del mundo), el experimentado Santiago Giraldo (410), Cristian Rodríguez (501), Alejandro Gómez (530) y el juvenil Nicolás Mejía (1474), de apenas 18 años.

La formación visitante sufrirá las bajas de su estelar pareja de dobles, integrada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, número 9 y 10 del ranking de la categoría, finalistas este año en el Abierto de Australia, y segundos en la Carrera al Masters de Londres.



De cara a lo que viene, el vencedor de esta llave seguramente quedará como uno de los preclasificados para los playoffs de primera ronda del Grupo Mundial 2019, en febrero próximo, y que a su vez servirá de ingreso a la ronda final que se disputará a fin del año próximo en Madrid, en una semana y con la participación de 18 seleccionados.



Argentina vs Colombia: así se jugará la serie

Viernes 14 de setiembre:



Diego Schwartzman vs. Santiago Girado

Guido Pella vs. Daniel Galán



Sábado 15 de setiembre:



Horacio Zeballos y Máximo González vs. Alejandro Gómez y Cristian Rodríguez



Domingo 16 de setiembre:



Diego Schwartzman vs. Daniel Galán

Guido Pella vs. Santiago Giraldo